Jennifer Aniston: Meydan okuma kabul edilmiştir! (Dünyaca ünlü yıldızlardan challenge accepted akımına destek)

30.07.2020 - 09:06
Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüze karşı farkındalık yaratmak isteyen kadınlar, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Kadınlar, Instagram hesabından siyah beyaz fotoğraflarını #challengeaccepted etiketi ile yayınlayarak, arkadaşlarını etiketliyor ve meydan okuyor. Bu meydan okumayı kabul eden kadınlar da sosyal medyadan siyah - beyaz fotoğraflarını yine arkadaşlarını etiketleyerek paylaşıyor. Kadınlar, bu şekilde zincir oluşturarak, birbirlerine destek vererek, birlik olduklarını gösteriyor.
Bu yeni akıma destek olmak için ünlüler de katıldı. Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle dayanışma mesajları yayınlıyor.
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston da 'challenge accepted' hareketine katıldı ve Instagram mesajında şunları paylaştı:
“Gerçeği söylemek gerekirse, #challengeaccepted’ı gerçekten anlamadım. Ama kadınları desteklemek için iyi bir neden göremeyenler! Meydan okuma kabul edilmiştir! Belki diğer kadınları desteklemenin en iyi yolu, kadınları ilgilendiren kampanyalara katılmak. Tüm arkadaşlarınızı, kız arkadaşlarınızı, kız kardeşlerinizi, annelerinizi, kızlarınızı aynı şeyi yapmak için cesaretlendirin.”
İşte diğer dünyaca ünlü yıldızların "Türkiye'deki kadınlar, sizinleyiz" mesajları...
Christina Aguilera
" Yan yana duralım ve her yerdeki kadına yönelik şiddeti sonlandıralım."
“Ne olup bittiğini anlamak biraz zamanımı aldı. Basitçe söylemek gerekirse bu bütün kadınların birbirine destek olduğu konusunda küresel bir hatırlatma, özellikle de duyulamayanlar için. Türkiye'deki kadınlar, biz sizinleyiz ve sizi duyuyoruz. Ve ABD'deki kadınlar, bu da birbirimizin korumak için sesimizi kullanmamız gerektiği için bir hatırlatma.”
“Türkiye'de, öldürülen yüzlerce kadının onuruna bir dayanışma challange'ı başlatıldığını öğrendim. Fotoğrafları gazetelerde siyah beyaz yayınlanacaktı. Hikayelerde daha fazla şey paylaştım ve daha fazla bilgiyi @auturkishculturalclub adresinden öğrenebilirsiniz. Hepimiz birbirimizi eğitmeye, desteklemeye ve canlandırmaya devam edelim!”
Cara Delevingne“İşte güçlü kadınlar. Onları tanıyabilir miyiz? Onlar olabilir miyiz? Onları yetiştirelim mi? Hayatınızdaki kadınları daima kaldırın ve güçlendirin.”