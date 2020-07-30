Jennifer Aniston: Meydan okuma kabul edilmiştir! (Dünyaca ünlü yıldızlardan challenge accepted akımına destek)

Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüze karşı farkındalık yaratmak isteyen kadınlar, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Kadınlar, Instagram hesabından siyah beyaz fotoğraflarını #challengeaccepted etiketi ile yayınlayarak, arkadaşlarını etiketliyor ve meydan okuyor. Bu meydan okumayı kabul eden kadınlar da sosyal medyadan siyah - beyaz fotoğraflarını yine arkadaşlarını etiketleyerek paylaşıyor. Kadınlar, bu şekilde zincir oluşturarak, birbirlerine destek vererek, birlik olduklarını gösteriyor.

Bu yeni akıma destek olmak için ünlüler de katıldı. Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle dayanışma mesajları yayınlıyor.

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston da 'challenge accepted' hareketine katıldı ve Instagram mesajında şunları paylaştı: