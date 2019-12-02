Jennifer Aniston mutfakta (Ünlülerin ev halleri)

Ceyda Düvenci

"Çünkü biz artık her gece yemekten sonra aile saati yapıyoruz. Bu muhteşem bir keşifmiş... anne-baba olarak bize nasıl iyi geldi anlatamam. Eskiden hepberaber 20 dakika çizgi film izlerdik yatmadan önce. Sonra da sırayla çocukları bölüşüp yataklarına yatırırdık. Bu sene tatil bitince haftaiçi çizgi film yerine ailecek başbaşa zaman geçirmeye karar verdik. Şimdi 1 saat nasıl geçiyor anlamıyoruz. Önce basit bir kutu oyunu oynuyoruz arkasından legolarla dakikalarca yeni şeyler yaratıyoruz. Ali araba ve ev yapmayı seviyor. Melisa da kuleler yapıyor ve önüne dördümüzü yerleştiriyor. Ben habire bahçesi çiçekli rengarenk evler yapıyorum. Sevgilim de araba tasarlıyor. Bize bile nasıl iyi geliyor ki kimbilir evlatlar ne mutlu. Sanat şaheserlerimizi hikaye kısmına koyuyorum sizin için yaşasın teknolojiden uzak başbaşa vakit geçirmek."







