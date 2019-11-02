Jennifer Aniston: Şöhretin ardından yalnız hissettim

02.11.2019 - 10:33
Apple TV+’ta yayımlanan dram türündeki yeni dizi The Morning Show’da bir haber spikerini canlandıran Jennifer Aniston, ünlü bir TV şahsiyeti rolüne bürünme sürecini anlattı.
Entertainment Weekly’ye konuşan Aniston, “İnsanların Friends’le bağlantı kurduğunu anlıyorum. Yalnızlığı anlıyorum. Görülmeyi istememeyi, halkın arasında bulunmayı istememeyi, kırmızı halıda yürümek zorunda olmayı istememeyi anlıyorum. Çıkıp olmak zorunda olduğunuz kişi olmak her zaman kolay değil” dedi.
Dizide haberleri birlikte sunduğu meslektaşı cinsel taciz nedeniyle kovulan Levy’yi canlandıran Aniston, bu rolün “en zor işlerinden biri” olduğunu söyledi.
Aniston sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu iş için uygun olduğumu biliyordum. Ama sonra bu kadın için bu dünyayı yaratmak amacıyla tüm duyguların dışarı yansıtılması başladı."
"Tüm tutunacak dalları bir bir yok oluyordu. Bu sahnelerden bazılarından çıktığımda sanki bir rögar kapağı sırtıma çarpmış gibi hissediyordum."