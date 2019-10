Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon’dan gençlik sırrı

Hollywood yıldızları Aniston ve Witherspoon, gelecek ay yayınlanacak The Morning Show dizisinde, gündüz kuşağındaki bir talk show'da birbirine rakip iki kişiyi canlandırıyor. Başrol oyuncuları bölüm başı 2’şer milyon dolar (12 milyon TL) kazanırken dizinin her bölümü Apple TV+’a 15 milyon, her bir sezonu ise 300 milyon dolara mal olacak.