Jennifer Aniston'dan ırksal adalet için 1 milyon dolar (Irkçılık karşıtı harekete bağış yapan ünlüler)

Blake Lively ve Ryan Reynolds

George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolarda tutuklananların hukuki harcamalarında kullanılmak üzere National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) derneğine 200 bin dolar bağışladı.

Ünlü çift, imkanı olan herkesi NAACP adlı yardım kuruluşuna bağış yapmaya çağırdı.