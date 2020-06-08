Jennifer Aniston'dan ırksal adalet için 1 milyon dolar (Irkçılık karşıtı harekete bağış yapan ünlüler)

ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu önce ABD'de başlayan tepkiler Avrupa ülkelerine de yayıldı. Ünlüler de sosyal medyadan ve bizzat sokağa çıkarak tepkilerini gösterdi. Ünlülerin bır kısmı da ırkçılığı yenmek için çalışan, siyahilere yardım eden kuruluşlara yüklü bağışlar yaparak yükselen ırkçılık karşıtı harekete destek oldu. O ünlüler arasına katılan son isim de 1 milyon dolarlık bağışıyla Jennifer Aniston oldu. İşte ırkçılığa karşı çalışan örgütlere bağış yapan ünlüler...

ntv.com.tr 08.06.2020 - 09:05 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 09:20

Jennifer Aniston

Ünlü oyuncu ırksal adalet örgütü olarak çalışan Change of Color için 1 milyon dolar bağışladı.

Michael Jordan

Basketbol efsanesi, Jordan markasıyla birlikte gelecek 10 yıl içinde toplumsal eşitlik, adalet ve eğitimde eşitlik için 100 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

Drake

Ünlü şarkıcı, siyahi annelere ve bakıcılara destek olan National Bail Out adlı yardım kuruluşuna 100 bin dolar bağışladı.

The Weeknd

Ünlü rap yıldızı 500 bin doları üç yardım kuruluşuna dağıttı. 200 bin doları Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine, 200 bin doları eski Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick’in başlattığı Know Your Rights kampanyasına, 100 bin doları da siyahi anneler ve bakıcılara yardım eden National Bail Out'a yatırdı.

Kanye West

Rap şarkıcısı, ABD'de büyük gösterilere neden olan şiddetin kurbanları George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor'ın aileleriyle avukatlarına destek olmak amacıyla 2 milyon dolar bağışladı. West ayrıca George Floyd'un 6 yaşındaki kızının tüm eğitim masraflarını kkarşılamak için üniversite fonu kurdu.

Blake Lively ve Ryan Reynolds

George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolarda tutuklananların hukuki harcamalarında kullanılmak üzere National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) derneğine 200 bin dolar bağışladı.

Ünlü çift, imkanı olan herkesi NAACP adlı yardım kuruluşuna bağış yapmaya çağırdı.

BTS

Güney Koreli pop müzik grubu BTS, Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine 1 milyon dolar bağış yaptı. Haberi, grubun bağlı olduğu müzik şirketi duyurdu. 

Twitter'dan açıklama yapan BTS üyeleri, "Irkçı ayrımcılığa karşı duruyoruz. Şiddeti kınıyoruz. Siz ve ben ve hepimizin saygı görme hakkı var. Birlikte duracağız" dedi. 

Jack Dorsey

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick’in kurduğu, siyahi toplulukların özgürleşmesini sağlamak ve refahını ilerletmek için çalışan Know Your Rights Camp adlı kuruluşa 3 milyon dolar bağışladı. Kaepernick, vakıf çatısı altında, Minneapolis'te ve ABD’nin diğer şehirlerinde protestolara katılanlar için kaynak ve yardım sağlamayı amaçlayan Yasal Savunma Girişimi adlı yeni bir fon başlatmıştı.

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