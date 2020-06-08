Jennifer Aniston'dan ırksal adalet için 1 milyon dolar (Irkçılık karşıtı harekete bağış yapan ünlüler)

The Weeknd

Ünlü rap yıldızı 500 bin doları üç yardım kuruluşuna dağıttı. 200 bin doları Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine, 200 bin doları eski Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick’in başlattığı Know Your Rights kampanyasına, 100 bin doları da siyahi anneler ve bakıcılara yardım eden National Bail Out'a yatırdı.