Jennifer Garner'ı ağlatan dizi

Peki, Jennifer Garner’ı böylesine etkileyen The Office, nasıl bir dizi? 2005 ile 2013 yılları arasında yayınlanan The Office, Emmy ve Altın Küre ödüllerini kazandı. The Office, Dunder Mifflin adındaki bir kağıt şirketinin Scranton şubesinin ofisinde yaşananları konu alan bir komedi dizisi.