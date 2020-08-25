Jennifer Garner'ı ağlatan dizi

ntv.com.tr 25.08.2020 - 07:59
Ünlü oyuncu Jennifer Garner, The Office adlı dizinin finalini seyrettikten sonra gözyaşlarına boğuldu.
Diziden etkilenen 48 yaşındaki Amerikalı oyuncu, duygusal anlarını gösteren videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Çocuklarıyla birlikte diziyi seyrettiklerini söyleyen Garner, “Görünüşe bakılırsa hassas insanlarız. Dizinin finali bizi çarptı” ifadesini kullandı. Garner, paylaşımında, dizinin ekibine de teşekkür etti.
Peki, Jennifer Garner’ı böylesine etkileyen The Office, nasıl bir dizi? 2005 ile 2013 yılları arasında yayınlanan The Office, Emmy ve Altın Küre ödüllerini kazandı. The Office, Dunder Mifflin adındaki bir kağıt şirketinin Scranton şubesinin ofisinde yaşananları konu alan bir komedi dizisi.
Dizinin yapımcısı ve fikir babalarından Ricky Gervais'ın başrolünü de oynadığı İngiliz yapımı The Office dizisinden uyarlanan dizi, Amerikan NBC kanalında yayınlandı. Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, B.J. Novak’ın rol aldığı dizinin yapımcılığını Ricky Gervais, Stephen Merchant ve Greg Daniels üstlendi.