Jennifer Lawrence: Çıplak fotoğraf travmasını asla atlatamayacağım

Independent'in aktardığına göre, Vanity Fair'e konuşan Lawrence şu ifadeleri kullandı:

"Benim rızam olmadan herkes günün her saatinde çıplak vücuduma bakabilir. Fransa'dan biri onları yayımlamıştı. Travmam sonsuza dek sürecek."

Söz konusu hacker saldırısında hedef alınan kişiler arasında aktris Kirsten Dunst, model Kate Upton gibi isimler de yer alıyordu. O dönem birçok kişinin özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı.