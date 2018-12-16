Jennifer Lawrence, Harvey Weinstein iddialarını reddetti: Onunla ilişkiye girmedim
Oyuncu Jennifer Lawrence kendisiyle ilişkiye girdiğini hatta bu yüzden Oscar bile kazandığını iddia eden yapımcı Harvey Weinstein'ı yalanladı.
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Hollywood'da birçok kadın yıldızı taciz ettiği ileri sürülen ve bu nedenle yargılanan yapımcı Harvey Weinstein, bu defa Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence hakkındaki iddialarıyla gündemde.
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Davayı açan kadın, Weinstein’a yönelik, eğer kendisiyle ilişkiye girmezse oyunculuk kariyerinin tehlikeye gireceği yönünde tehdit ettiğini iddia etti.
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Kadın ayrıca Weinstein’ın, kendisine, “Jennifer Lawrence ile yattım. Şimdi nerede olduğuna bir bak, Oscar kazandı” dediğini öne sürdü.
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Mahkemede dile getirilen bu ifadenin basına yansıması üzerine Lawrence cuma günü bir açıklama yaptı.
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Ünlü oyuncu, Weinstein ile ilişkiye girdiğini reddederek, "Kendisiyle yapımcı, oyuncu ilişkisi dışında hiçbir ilişkim olmadı. Kadınların ilgisini çekmek için böyle konuşuyor" dedi.
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Lawrence arıca, Weinstein'ın tacizine uğrayan kadınlar için de üzgün olduğunu söyledi.