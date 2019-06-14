Jennifer Lawrence: İlk görüşte aşık oldum
ntv.com.tr
Sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney ile evlilik hazırlığında olan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk görüşte aşık olduğunu belirttiği nişanlısı için, "O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. Dolayısıyla yakında bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
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Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, sekiz aylık flört dönemi sonrası nişanlandığı sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney hakkında konuştu.
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28 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, nişanlısıyla ilgili, “O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. Dolayısıyla yakında bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum” dedi.
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“Evlenmeye hazırım” diyen Lawrence, “O benim en yakın arkadaşım, dolayısıyla yasal olarak onu sonsuza dek kendime bağlamak isriyorum” şeklinde konuştu.
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Nişanlısıyla, yakın arkadaşı Laura Simpson tarafından tanıştırıldıklarını söyleyen Lawrence, Maroney’e ilk görüşte aşık olduğunu da belirtti.
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Ünlü oyuncu, düğün için heyecanlı olmadığını söyleyerek, evhamlı olmak için fazla tembel olduğunu, gelinliğini ve düğün mekanını kolayca bulduğunu anlattı.
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Lawrence ile Maroney’in ilişkisi, ünlü oyuncunun, Mother! filminin yönetmeni Darren Aronofsky (50) ile bir yıllık ilişkisini Kasım 2017’de bitirmesinin ardından başladı.
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Lawrence, daha önce Coldplay grubunun solisti Chris Martin (42) ile de ilişki yaşamıştı. Martin’in eski eşi Gwyneth Paltrow’un boşanma davası açmasından beş ay sonra Ağustos 2014’te başlayan ilişkileri, Ekim 2014’te sona erdi.