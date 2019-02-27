Jennifer Lawrence nişan yüzüğünü ilk kez gösterdi
ntv.com.tr
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Dior defilesine katılan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, Cooke Maroney ile nişanlanma haberlerinin ardından ilk kez nişan yüzüğünü fotoğrafçılara gösterdi.
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Jennifer Lawrence, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Dior defilesine katıldı.
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28 yaşındaki ABD’li oyuncu, Dior tasarımıyla ön sırada yer aldığı defilede, ilk kez nişan yüzüğünü gösterdi.
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Dior Sonbahar-Kış 2019 koleksiyonunun sergilendiği defilede fotoğrafçılara poz veren Lawrence geçtiğimiz haftalarda nişanlanma haberinin ardından ilk kez yüzüğünü yakın plandan inceleme imkanı sağladı.
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İnce altından yapılan yüzüğün iri zümrüt taşı dikkat çekti.
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Lawrence, defilede ünlü model Cara Delevingne ile yan yana oturdu.
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Oscar ödüllü oyuncu, sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile nişanlanma haberini, çıktığı televizyon kanalında doğrulamıştı.
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‘Nişanlandı’ söylentileri, Lawrence’ın New York’ta Maroney ile çıktığı akşam yemeğinde parmağında görülen iri taşlı yüzükten sonra başlamıştı.
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Lawrence ve Maroney’in 2018 Haziran ayından bu yana birlikte oldukları biliniyor.
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ABD’nin Vermont eyaletinde doğan Maroney, New York’taki Gladstone adlı sanat galerisini yönetiyor.