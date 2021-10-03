Jennifer Lawrence ve Amy Schumer kürtaj hakkı protestosunda

ntv.com.tr 03.10.2021 - 11:36
Jennifer Lawrence ve Amy Schumer, kadın hakları için birlikte sokağa çıktı. 31 yaşındaki Açlık Oyunları yıldızı Lawrence ile 40 yaşındaki Aşk Kazası (Trainwreck) filmi yıldızı Schumer, dün New York’ta Kürtaj Adaleti İçin Yürüyüş adlı protesto gösterisine katıldı.
"BENİM RAHMİM YOK, O DA HAMİLE"
İlk çocuğuna hamile olan Lawrence ile kısa süre önce endometriozis (çikolata kisti) nedeniyle rahmi alınan bir çocuk annesi Schumer, protesto esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Schumer, paylaşımına, “Benim rahmim yok, o da hamile ama kadınların kürtaj hakkı için buradayız” notunu yazdı.
Paylaşıma, komedyen Chelsea Handler, “Senin rahmin bende” şeklinde esprili bir yorumla yanıt verdi.
Fotoğrafta, Lawrence’ın “Kadınlar kendi bedenlerinin kontrolünü ele geçirene kadar özgür olamazlar” yazılı döviz taşıdığı görüldü.
Yürüyüş öncesi Amy Schumer, “Herkes her zaman ve her sebeple güvenli ve mesnetli bir kürtajı hak eder. Bu cumartesi haklarımızı savunmak için bir araya geliyoruz” demişti.
İLK ÇOCUĞUNA HAMİLE
Sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile evli olan Lawrence’ın ilk çocuğuna hamile olduğu haberi geçen ay ortaya çıkmıştı. People dergisine konuşan Amerikalı oyuncunun temsilcisi, çiftin ilk bebek heyecanı yaşadığını doğrulamıştı.
Lawrence ile 36 yaşındaki Maroney, 2018 yılından bu yana birlikte. Çift, Ekim 2019’da yakın arkadaşları, ünlüler ve aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle evlendi.