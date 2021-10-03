Jennifer Lawrence ve Amy Schumer kürtaj hakkı protestosunda

Jennifer Lawrence ve Amy Schumer, kadın hakları için birlikte sokağa çıktı. 31 yaşındaki Açlık Oyunları yıldızı Lawrence ile 40 yaşındaki Aşk Kazası (Trainwreck) filmi yıldızı Schumer, dün New York’ta Kürtaj Adaleti İçin Yürüyüş adlı protesto gösterisine katıldı.

"BENİM RAHMİM YOK, O DA HAMİLE"

İlk çocuğuna hamile olan Lawrence ile kısa süre önce endometriozis (çikolata kisti) nedeniyle rahmi alınan bir çocuk annesi Schumer, protesto esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Schumer, paylaşımına, “Benim rahmim yok, o da hamile ama kadınların kürtaj hakkı için buradayız” notunu yazdı.