Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çifti 40 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

16.08.2020 - 16:43

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 1
Gösteri dünyasının ünlü çifti Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, milyon dolarlık emlak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 2
Miami'deki Yıldızlar Adası'nı tercih eden ünlü çift, yeni malikaneleri için tam 40 milyon dolar ödedi.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 3
Bir süre önce nişanlanan, fakat corona virüs salgını yüzünden düğünlerini ertelemek zorunda kalan Lopez ve Rodriguez'in yeni evlerinde okyanusa açılan kendine ait bir rıhtımı bulunuyor.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 4
Çok geniş ve gösterişli bir bahçe üzerinde inşa edilen bu ana yapının yanı sıra evin, bir de ek binası bulunuyor.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 5
Geleneksel ile moderni bir araya getiren iki katlı ana yapının, dört tanesi ikinci katta, altı tanesi alt katta olmak üzere 10 tane yatak odası bulunuyor.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 6
Geniş ve bakımlı bahçenin çeşitli yerlerinden Biscayne Körfesi manzarası sunan bölümler bulunuyor.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 7

Bahçenin en çarpıcı noktası ise yine aynı manzaraya sahip olan sonsuzluk havuzu var.

İşte ünlü çiftin malikanesinden yansıyan diğer kareler...

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 8
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 9
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 10
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 11
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 12
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 13
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi - 14

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