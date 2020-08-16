Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin yeni malikanesi

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çifti 40 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

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16.08.2020 - 16:43

Gösteri dünyasının ünlü çifti Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, milyon dolarlık emlak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.







Miami'deki Yıldızlar Adası'nı tercih eden ünlü çift, yeni malikaneleri için tam 40 milyon dolar ödedi.







Bir süre önce nişanlanan, fakat corona virüs salgını yüzünden düğünlerini ertelemek zorunda kalan Lopez ve Rodriguez'in yeni evlerinde okyanusa açılan kendine ait bir rıhtımı bulunuyor.







Çok geniş ve gösterişli bir bahçe üzerinde inşa edilen bu ana yapının yanı sıra evin, bir de ek binası bulunuyor.







Geleneksel ile moderni bir araya getiren iki katlı ana yapının, dört tanesi ikinci katta, altı tanesi alt katta olmak üzere 10 tane yatak odası bulunuyor.







Geniş ve bakımlı bahçenin çeşitli yerlerinden Biscayne Körfesi manzarası sunan bölümler bulunuyor.







Bahçenin en çarpıcı noktası ise yine aynı manzaraya sahip olan sonsuzluk havuzu var. İşte ünlü çiftin malikanesinden yansıyan diğer kareler...

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