Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti

ntv.com.tr 25.07.2021 - 12:24 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 12:26
AŞKIN İLANI
Jennifer Lopez, Ben Affleck ile ilişkisini resmen duyurdu.
Lopez, 17 yıl sonra yeniden aşık olduğu eski nişanlısıyla fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
22 Temmuz’da 52 yaşına giren Lopez, doğum günü nedeniyle yaptığı bikinili paylaşımları arasına 48 yaşındaki ünlü aktör Ben Affleck ile öpüştükleri anı gösteren fotoğrafı da ekledi.
52 YAŞINDA VE FİT
Hayranları, kendileri de 52 yaşında geldiklerinde Lopez gibi fit görünmek istediklerini söyleyerek ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı.
BİRLİKTE BU EVDE YAŞAYACAKLAR
Lopez, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ın en gözde semtlerinden birinde sevgilisiyle yaşayacağı, henüz inşaatı süren bir malikaneyi ziyaret ettiği esnada görüntülenmişti.
Bir ara merdivene tırmanarak çatıya çıkan Lopez, çatıda görevlilerle birlikte inşaatın gidişatını incelemişti.
BÜYÜK BİR AİLE OLMAYI BAŞARDILAR
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başladıkları ilişkilerinde hızlı yol alıyor. Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı.
Ben Affleck, hafta sonlarında hem kendi çocukları hem de Jennifer Lopez’in çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyor.
Affleck’in eski eşi Jennifer Garner’dan üç çocuğu, Lopez’in de eski eşi Marc Anthony’den ikizleri var.
Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi 2015'te ayrıldı. Lopez de 2004’te evlendiği Marc Anthony’den 2014'te boşandı.
Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süre ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.
FİLM SETİNDE TANIŞTILAR
Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004’te ayrıldı.