Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti

Eski nişanlısı Ben Affleck ile 17 yıl aranın ardından yeniden sevgili olan Jennifer Lopez, aşkını sosyal medyadan resmen ilan etti. İlişkiye başladıkları nisan ayından bu yana paparazzilerin radarında olan 'Bennifer' çifti, bu fotoğrafla ilişkilerini resmen doğrulamış oldu.

ntv.com.tr 25.07.2021 - 12:24 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 12:26

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 1

AŞKIN İLANI

Jennifer LopezBen Affleck ile ilişkisini resmen duyurdu.

Lopez, 17 yıl sonra yeniden aşık olduğu eski nişanlısıyla fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 2

22 Temmuz’da 52 yaşına giren Lopez, doğum günü nedeniyle yaptığı bikinili paylaşımları arasına 48 yaşındaki ünlü aktör Ben Affleck ile öpüştükleri anı gösteren fotoğrafı da ekledi.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 3
Lopez'in fit vücudunu ortaya koyan fotoğrafları hayranlarının büyük beğenisini topladı.
Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 4

52 YAŞINDA VE FİT

Hayranları, kendileri de 52 yaşında geldiklerinde Lopez gibi fit görünmek istediklerini söyleyerek ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 5

BİRLİKTE BU EVDE YAŞAYACAKLAR

Lopez, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ın en gözde semtlerinden birinde sevgilisiyle yaşayacağı, henüz inşaatı süren bir malikaneyi ziyaret ettiği esnada görüntülenmişti.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 6

Bir ara merdivene tırmanarak çatıya çıkan Lopez, çatıda görevlilerle birlikte inşaatın gidişatını incelemişti.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 7

BÜYÜK BİR AİLE OLMAYI BAŞARDILAR

Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başladıkları ilişkilerinde hızlı yol alıyor. Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 8

Ben Affleck, hafta sonlarında hem kendi çocukları hem de Jennifer Lopez’in çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyor.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 9

Affleck’in eski eşi Jennifer Garner’dan üç çocuğu, Lopez’in de eski eşi Marc Anthony’den ikizleri var.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 10

Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi 2015'te ayrıldı. Lopez de 2004’te evlendiği Marc Anthony’den 2014'te boşandı.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 11

Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süre ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti - 12

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004’te ayrıldı.

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