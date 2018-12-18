Jennifer Lopez: Birbirimizi seviyoruz

Geçtiğimiz yıl Alex Rodriguez tarafından aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ve birlikteliklerindeki krizin devam ettiği öne sürülen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, "Birbirimizi ve yaşadığımız hayatı seviyoruz" dedi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, People dergisine konuk oldu.
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İki yıldır birlikte olan ünlü çiftten Lopez, "Birbirimizi ve yaşadığımız hayatı seviyoruz" dedi.
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49 yaşındaki ünlü yıldız sözlerine şöyle devam etti: "İkimiz de ne kadar şanslı olduğumuzun farkındayız"
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Çocuklarının çok iyi anlaştıklarını belirten Rodriguez ise "Birbirlerinin en yakın arkadaşları oldular" şeklinde konuştu.
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Geçtiğimiz yıl Lauren Hunter adında genç bir kadın, Alex Rodriguez'in kendisiyle birlikte olduğunu ve Lopez'i birçok kez aldattığını ileri sürmüştü.
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Lopez, geçtiğimiz yıl Alex Rodriguez tarafından aldatıldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.