NTV

Jennifer Lopez: Birbirimizi seviyoruz

Geçtiğimiz yıl Alex Rodriguez tarafından aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ve birlikteliklerindeki krizin devam ettiği öne sürülen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, "Birbirimizi ve yaşadığımız hayatı seviyoruz" dedi.

  • 1

    Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, People dergisine konuk oldu.
  • 2

    İki yıldır birlikte olan ünlü çiftten Lopez, "Birbirimizi ve yaşadığımız hayatı seviyoruz" dedi.
  • 3

    49 yaşındaki ünlü yıldız sözlerine şöyle devam etti: "İkimiz de ne kadar şanslı olduğumuzun farkındayız"
  • 4

    Çocuklarının çok iyi anlaştıklarını belirten Rodriguez ise "Birbirlerinin en yakın arkadaşları oldular" şeklinde konuştu.
  • 5

    Geçtiğimiz yıl Lauren Hunter adında genç bir kadın, Alex Rodriguez'in kendisiyle birlikte olduğunu ve Lopez'i birçok kez aldattığını ileri sürmüştü.
  • 6

    Lopez, geçtiğimiz yıl Alex Rodriguez tarafından aldatıldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin