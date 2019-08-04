Jennifer Lopez: Bu deve benim kadar mutlu mu?
Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ve çocuklarıyla Tel Aviv konseri sonrası bir dizi etkinlik yaptı. 50 yaşındaki yıldız deveye bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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1Jennifer Lopez, önceki akşam Tel Aviv’de verdiği konserinin ardından sevgilisi Alex Rodriguez ve çocuklarıyla soluğu Kudüs’te aldı.
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2It’s My Party turnes kapsamında 50 bin kişiyi costuran şarkıcı, bir sonraki durağı Moskova öncesinde Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti.
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3Lopez sevgilisiyle deveye bindiği anları Instagram hesabından paylaştı.
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Lopez, deve ile çekilmiş fotoğrafını "Bana mı öyle geliyor yoksa bu deva benim kadar mutlu mu?" (Is it me or is this camel as happy as I am...) notuyla paylaştı.
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550 yaşındaki şarkıcı denize girmeyi de ihmal etmedi.
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Jennifer Lopez'in 6 Ağustos'ta Antalya'da vereceği konserinde ayırttığı özel locada, ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ı ağırlayacağı konuşuluyor.