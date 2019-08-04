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Jennifer Lopez: Bu deve benim kadar mutlu mu?

Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ve çocuklarıyla Tel Aviv konseri sonrası bir dizi etkinlik yaptı. 50 yaşındaki yıldız deveye bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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    Jennifer Lopez, önceki akşam Tel Aviv’de verdiği konserinin ardından sevgilisi Alex Rodriguez ve çocuklarıyla soluğu Kudüs’te aldı.
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    It’s My Party turnes kapsamında 50 bin kişiyi costuran şarkıcı, bir sonraki durağı Moskova öncesinde Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti.

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    Lopez sevgilisiyle deveye bindiği anları Instagram hesabından paylaştı.

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    Lopez, deve ile çekilmiş fotoğrafını "Bana mı öyle geliyor yoksa bu deva benim kadar mutlu mu?" (Is it me or is this camel as happy as I am...) notuyla paylaştı.

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    50 yaşındaki şarkıcı denize girmeyi de ihmal etmedi.
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     Jennifer Lopez'in 6 Ağustos'ta Antalya'da vereceği konserinde ayırttığı özel locada, ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ı ağırlayacağı konuşuluyor. 

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