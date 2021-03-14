Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi

TMZ'nin ulaştığı mahkeme belgelerine göre Lopez'in evi, yüksek müzik sesi, bir kadınla bir erkeğin kavga sesleri gibi şikayetlerle en az 15 kez Los Angeles polisine bildirildi. Bu şikayetler, Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez'in evde olmadığı zamanlara da denk düştü.