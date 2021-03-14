Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi

ntv.com.tr 14.03.2021 - 09:19 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 09:44
Jennifer Lopez'in başı, sahte 911 şikayetleriyle dertte. Joe Biden'ın başkanlık yemin töreninde sahne almasından bu yana evi, 911 acil yardım hattına şikayet ediliyor.
TMZ'nin ulaştığı mahkeme belgelerine göre Lopez'in evi, yüksek müzik sesi, bir kadınla bir erkeğin kavga sesleri gibi şikayetlerle en az 15 kez Los Angeles polisine bildirildi. Bu şikayetler, Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez'in evde olmadığı zamanlara da denk düştü.
Kaynaklar, bu şikayetlerin arkasında Lopez'in Biden'ın yemin töreni performansı olduğunu ileri sürdü. Çünkü 911 aramaları bu törenden kısa bir süre sonra başladı. Şikayetlerin neden yapıldığına dair teorilerinden biri, çağrıların siyasi motivasyonla yapıldığı, diğeri de sadece şarkıcıya karşı sevgi beslenmeyen birinin onu rahatsız etme isteği.
Los Angeles polisi şimdi olayla ilgili soruşturma başlattı. Çünkü 911'i gereksiz meşgul etmek bir suç ve cezası var.