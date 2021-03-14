Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi

Nişanlısı Alex Rodriguez ile ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Jennifer Lopez'in başı sahte 911 acil aramalarıyla dertte. Ünlü şarkıcının evi, defalarca polise şikayet edildi.

ntv.com.tr 14.03.2021 - 09:19 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 09:44

Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi - 1

Jennifer Lopez'in başı, sahte 911 şikayetleriyle dertte. Joe Biden'ın başkanlık yemin töreninde sahne almasından bu yana evi, 911 acil yardım hattına şikayet ediliyor.

Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi - 2

TMZ'nin ulaştığı mahkeme belgelerine göre Lopez'in evi, yüksek müzik sesi, bir kadınla bir erkeğin kavga sesleri gibi şikayetlerle en az 15 kez Los Angeles polisine bildirildi. Bu şikayetler, Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez'in evde olmadığı zamanlara da denk düştü.

Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi - 3

Kaynaklar, bu şikayetlerin arkasında Lopez'in Biden'ın yemin töreni performansı olduğunu ileri sürdü. Çünkü 911 aramaları bu törenden kısa bir süre sonra başladı. Şikayetlerin neden yapıldığına dair teorilerinden biri, çağrıların siyasi motivasyonla yapıldığı, diğeri de sadece şarkıcıya karşı sevgi beslenmeyen birinin onu rahatsız etme isteği.

Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi - 4

Los Angeles polisi şimdi olayla ilgili soruşturma başlattı. Çünkü 911'i gereksiz meşgul etmek bir suç ve cezası var. 

Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi - 5
Öte yandan şarkıcı Jennifer Lopez ve eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez bir kez daha ayrılık iddialarıyla gündemde. Çiftin ayrıldığıyla ilgili haberler Page Six ve New York Post gibi ABD merkezli haber sitelerinde de yer aldı. CNN'e konuşan bir kaynak "Tekrar bir araya gelmeyecekler gibi duruyor" dedi ve Rodriguez'in son zamanlarda yanında Lopez olmadan sosyalleştiğine dikkat çekti.
Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi - 6
Evlilik kararı alan ancak pandemi yüzünden düğünlerini erteleme kararı alan  Lopez ve Rodriguez'in üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Rodriguez'in Southern Charm adlı TV programıyla tanınan Madison LeCroy ile Lopez'i aldattığı iddiaları ortaya atıldı ancak daha sonra yalanlandı. Geçtiğimiz aylarda Rodriguez, eski eşinin babası tarafından seri dolandırıcılıkla suçlandı.
Jennifer Lopez defalarca polise şikayet edildi - 7
US Weekly'ye göre Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılacağına dair işaretler uzun zamandır kendini gösteriyordu. Çiftin; birbirleriyle en son 1 Mart'ta görüştüklerini ileri sürdü dergi. JLo ile Rodriguez son olarak geçtiğimiz şubat ayında gittikleri Dominik Cumhuriyeti'nde birlikte görüldü, ondan sonra da sosyal medya dahil onları birlikte gören olmadı.

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