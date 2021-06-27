Jennifer Lopez eski nişanlısı Ben Affleck ile hiç olmadığı kadar mutlu

27.06.2021 - 10:21
Jennifer Lopez, eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden birlikte olmaya başladığından beri, daha önce hiç olmadığı kadar mutlu olduğuna dair görüntü veriyor.
51 yaşındaki şarkıcı, ile 48 yaşındaki aktör, önceki gün Beverly Hills’te bir restoranda birlikte akşam yemeği yerken görüldü. Restoranda hep gülümsediği dikkat çeken Lopez, yemek sonrası çıkışta otomobilin içinde gülme krizine girmiş şekilde objektiflere yansıdı.
Yanında oturan Oscar’lı sevgilisinin onu güldürdüğü görülen Lopez için, “Hiç olmadığı kadar mutlu” yorumları yapıldı.
Lopez ve Affleck ikilisinin ilişkisi, bir buçuk ay önce başladı. Çift, ayrılıklarından 17 sene sonra yeniden bir araya geldi. Defalarca birlikte görüntülenen çift, bugüne dek ilişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
ABD basınına göre Lopez, sevgilisine yakın olmak için Los Angeles’a taşınmayı planlıyor. Ancak her iki yıldız da kendi evlerinde kalacak. Lopez’in 13 yaşındaki ikizleri Max ve Emme için Los Angeles’ta okul aradığı öne sürüldü.
İddialara göre, Ben Affleck, Lopez’in çocuklarıyla da diğer aile üyeleriyle de iyi anlaşıyor ve sık sık bir araya geliyor.
Affleck, geçtiğimiz haftalarda Lopez’in kız kardeşi Linda Lopez’in Malibu’daki doğum günü partisinde aileyle buluşmuştu. Aile masasında gözleri birbirlerinden başka kimseyi görmeyen Lopez ve Affleck, öpüşürken objektiflere yansımıştı.
E! News’in haberine göre, kaynaklar Lopez’in ikizlerinin Affleck’i çok sevdiğini, onu çok komik ve eğlenceli bulduklarını söyleyerek, “Ben, bütün ailenin kalbini çaldı” dedi.
Daha önce People dergisine konuşan bir kaynak, anne Guadalupe Rodríguez’in kızının yeniden başlayan ilişkisi için heyecanlı olduğunu söylemiş, 2002’de nişanlandıklarında, Affleck ile Lopez’in annesinin birbirlerine yakın olduklarını, Lopez ve Affleck 2004'te ayrıldığında Rodríguez’in çok üzüldüğünü de eklemişti.
Jennifer Lopez ile önceki sevgilisi Alex Rodriguez, nisan ayında yaptıkları ortak açıklamayla resmen ayrıldıklarını duyurmuş, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."