Jennifer Lopez eski nişanlısı Ben Affleck ile hiç olmadığı kadar mutlu

Lopez ve Affleck ikilisinin ilişkisi, bir buçuk ay önce başladı. Çift, ayrılıklarından 17 sene sonra yeniden bir araya geldi. Defalarca birlikte görüntülenen çift, bugüne dek ilişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD basınına göre Lopez, sevgilisine yakın olmak için Los Angeles’a taşınmayı planlıyor. Ancak her iki yıldız da kendi evlerinde kalacak. Lopez’in 13 yaşındaki ikizleri Max ve Emme için Los Angeles’ta okul aradığı öne sürüldü.