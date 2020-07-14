Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor

New York tatilinde bol bol bisikletle turlayan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (50) Miami'de ise fitness bisikleti tercih etti.
Abone ol
Paylaş
14.07.2020 - 10:47
Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (50) ile nişanlısı Alex Rodriguez (44) de bisikleti tercih eden isimlerin başında geliyor.
New York tatilinde bol bol bisikletle turlarken görüntülenen ünlü çift, bu sefer Miami'de objektiflere takıldı.
Yanlarında kişisel antrenörleri olan çiftten Rodriguez klasik tercihinden vazgeçmese de Lopez, bu kez fitness bisikletiyle form tuttu.
Koşarmış gibi bisiklet sürme imkanı sağlayan araç, 3 bin 700 dolara satılıyor.
Lopez'in fitness bisikleti saatte 37 km hız yapabiliyor. İşte Lopez'in spor keyfinden fotoğraflar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.