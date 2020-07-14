Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor

Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (50) ile nişanlısı Alex Rodriguez (44) de bisikleti tercih eden isimlerin başında geliyor.



