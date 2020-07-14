Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor

New York tatilinde bol bol bisikletle turlayan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (50) Miami'de ise fitness bisikleti tercih etti.

14.07.2020 - 10:47

Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor - 1
Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (50) ile nişanlısı Alex Rodriguez (44) de bisikleti tercih eden isimlerin başında geliyor.

Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor - 2
New York tatilinde bol bol bisikletle turlarken görüntülenen ünlü çift, bu sefer Miami'de objektiflere takıldı. 

Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor - 3
Yanlarında kişisel antrenörleri olan çiftten Rodriguez klasik tercihinden vazgeçmese de Lopez, bu kez fitness bisikletiyle form tuttu.

Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor - 4
Koşarmış gibi bisiklet sürme imkanı sağlayan araç, 3 bin 700 dolara satılıyor.

Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor - 5
Lopez'in fitness bisikleti saatte 37 km hız yapabiliyor. İşte Lopez'in spor keyfinden fotoğraflar...
Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor - 6
Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor - 7
Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor - 8

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