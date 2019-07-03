Jennifer Lopez gelinlikle (Ünlülerin set halleri)
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, yeni filmi Marry Menin setinde gelinlikle görüntülendi. Lopez set ortamı yansıtılan tek ünlü değil. İşte ünlü isimlerin set halleri...
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Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi.
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Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.
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Jennifer Lopez ve Owen Wilson, geçtiğimiz gün de Brooklyn’de yapılan çekimlerinde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.
İşte diğer ünlülerin set görüntüleri...
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İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.
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Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.
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Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.
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29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.
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Avatar ile sinema tarihine geçen James Cameron 2021 seyirciyle buluşacak Avatar 2'nin setinden ilk fotoğrafı paylaştı.
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9Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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10Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
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11John Krasinski / A Quiet Place (2018)
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12Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
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Mandy Moore, önceki gün çekimleri Los Angeles’ta devam eden This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu elbette ilk ve tek değil.
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Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi.
No Time to Die adlı film 2020'de seyirciyle buluşacak.
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Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)
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16Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
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Sophia Loren / The Life Before Us (2019)
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18Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
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19Richard Madden / Bodyguard (2018)
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20Rachel Weisz / The Favourite (2018)
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21Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
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22Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
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23Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
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24Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
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25Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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26Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
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27Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
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28Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
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29Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
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30Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
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31Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
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33Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
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34Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
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35Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
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36Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
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37Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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38Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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39Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
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40Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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41Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
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42Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
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43Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
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44Keri Russell / The Americans (2013)
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46Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
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47Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
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48Donald Glover / Atlanta (2016)
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49Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
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