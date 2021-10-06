Jennifer Lopez, George Clooney'e katlanamıyor

Jennifer Lopez'in sevgilisi Ben Affleck’in filmi The Tender Bar’ın galasına katılmama nedeni ortaya çıktı. 52 yaşındaki şarkıcı, diğer başrol oyuncusu George Clooney’e katlanamadığı için kırmızı halıda boy göstermedi.

06.10.2021 - 09:46

Jennifer Lopez, George Clooney'e katlanamıyor - 1
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in, başrollerinde Ben Affleck ile George Clooney'nin yer aldığı, Aralık'ta vizyona girecek olan The Tender Bar filminin galasında sevgilisi Affleck'e özellikle eşlik etmediği ortaya çıktı.

Jennifer Lopez, George Clooney'e katlanamıyor - 2
İddiaya göre, Lopez, 1998 yapımı Aşk ve Para filminde birlikte rol aldığı Clooney ile anlaşamıyor ve ikili birbirlerine katlanamıyor.

Jennifer Lopez, George Clooney'e katlanamıyor - 3
Bu nedenle, Lopez kırmızı halıda sürekli birlikte olduğu Affleck'i, bu kez Clooney de olduğu için yalnız bıraktı.

Jennifer Lopez, George Clooney'e katlanamıyor - 4
İngiliz The Sun gazetesine konuşan çifte yakın bir kaynak, "Jennifer, Aşk ve Para filmini birlikte çektiklerinde Clooney ile pek anlaşamadı. Birbirlerine dayanamıyorlardı. Köprülerin onarılması gerekiyor" dedi.
Jennifer Lopez, George Clooney'e katlanamıyor - 5
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