Jennifer Lopez Google'a ilham veren Versace elbisesinden vazgeçemiyor

ntv.com.tr 03.03.2020 - 15:53 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 16:02
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2000 yılında Grammy töreninde giydiği, Google’ın görseller aramasının doğmasına neden olan Versace tasarımı yeşil elbisenin farklı versiyonlarını giymekten vazgeçmiyor.
İkonik yeşil elbisenin kumaşından yapılma bir Versace tasarımı kombinle Miami Beach'teki Soho House'a, aile brunch’ına giden 50 yaşındaki Lopez’e nişanlısı Alex Rodriguez de eşlik etti.
Versace kombiniyle dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Lopez, gösteri dünyası tarihine geçen yeşil elbiseyi anımsatan bir başka kıyafetle Eylül 2019’da İtalya Moda Haftası'nda podyuma çıkmış ve seyircilerden alkış toplamıştı.
GOOGLE GÖRSELLER AÇILDI
Lopez’in 2000 yılındaki Grammy törenine katıldığı ikonik kıyafet, Google Görseller'in doğmasına ilham vermişti.
Eric Schmidt o dönemde Google'da bir yazılım mühendisiydi ve internet kullanıcılarının bu aramanın sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin değildi. Elbisenin hikayesini mi arıyorlardı yoksa sadece fotoğrafını mı? Schmidt konu hakkında, "İnternette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Özetle, JLo o elbiseyi giydi ve Google görselleri doğdu" açıklamasını yapmıştı.
Lopez, son olarak kariyerinde en çok olumlu eleştiri aldığı çalışması olan Hustler filmiyle Oscar'a aday gösterilmemesi hakkında konuşmuş, "Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm" demişti.