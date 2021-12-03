Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim

17 yıl sonra Jennifer Lopez ile ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Ben Affleck "Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildiğim için şanslıyım!" dedi.

Haberler 03.12.2021 - 10:33

Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 1

ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Ben Affleck, birlikteliğini "Güzel bir hikaye" tanımladı.


Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 2

WSJ. Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulunan Oscar ödüllü oyuncu, Jennifer Lopez ile birlikteliğini "Benim için gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Hayatım şu an olmak istediğim insanı değil, gerçekten olduğum insanı yansıtıyor" dedi.


Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 3

Lopez ile nasıl yeniden bir araya geldiğiyle ilgili detay vermeyen Affleck, ilişkinin sağlıklı bir şekilde başladığını ifade etti.


Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 4

Yıldız oyuncu, "Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildiğim için şanslıyım! Bazı insanların ilk şansı bile olmadığını biliyorum. Kariyerimde de insan olarak da ikinci şanslarım oldu" dedi.

Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 5

İşte 17 yılın ardından yeniden birlikteliğe başlayan ikilinin birlikeliğinden öne çıkan kareler...

Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 6
Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 7
Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 8
Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 9
Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 10
Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 11
Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 12
Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 13
Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim - 14

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