Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlayan Ben Affleck: Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildim

WSJ. Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulunan Oscar ödüllü oyuncu, Jennifer Lopez ile birlikteliğini "Benim için gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Hayatım şu an olmak istediğim insanı değil, gerçekten olduğum insanı yansıtıyor" dedi.





