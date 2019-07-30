Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez bir haftaya dört parti sığdırdı
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin partileri dur durak bilmiyor. 3 gün arayla doğum günlerini kutlayan ünlü çift bir haftaya sığdırdıkları 4 partinin fotoğraflarını ve videolarını paylaşmaya devam ediyor.
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1Geçtiğimiz hafta 50. doğum gününü kutlayan Jennifer Lopez parti serisine bu hafta başka bir kişinin doğum günüyle devam etti.
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2Cumartesi günü 45. yaşına giren Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'in baş rolü oynadığı sürpriz partilerle yeni yaşını kutladı.
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3Cuma günü de Miami'de gerçekleşen konserinde, gösteriyi durdurup sevgilisinin doğum gününü sahneye Yankees temalı bir pasta çıkararak kutlayan Jennifer Lopez Alex Rodriguez'e olan aşkını her yolla dile getiriyor.
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Seyircinin de dahil olduğu bu gösterişli doğum günü kutlamasına ikilinin çocukları da eşlik ederken konser sonrasında ise Jennifer Alex için bir doğum günü partisi daha verdi. Ancak bu mini parti Jennifer Lopez'in nişanlısına olan jestlerinden ne ilki ne de sonuncusu oldu.
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5ESPN stüdyolaraında New York Yankees ve Boston Red Sox karşılaşmasını değerlendirirken Alex Rodriguez, stüdyoda beklenmedik bir şekilde beliren JLo'dan sıcak bir kucaklama ve stüdyoyu saran iyi ki doğdun şarkısıyla karşılaştı.
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6Ünlü çift mutlu anlarını Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor...