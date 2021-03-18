Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili
Aldatma iddiaları sonrası ayrılık haberleriyle gündeme gelen ancak "Bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz" açıklamasıyla ilişkilerinin devam ettiğini vurgulayan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti Dominik tatiline çıktı. İkili kiralıkları villada görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)
Abone ol
Paylaş
18.03.2021 - 15:15
Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ancak lişkilerinin devam ettiğini açıklayan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti tatik için Dominik'i tercih etti.
2017 yılından bu yana birlikte olan çift Rio San Juan kentinde kiraladıkları villanın bahçesinde objektiflere yansıdı.
Son projesinden kısa bir süre izin alan Lopez, bir ara üzerindeki bornozuyla şezlonga uzandı.
Bu sırada Lopez'in yanına yaklaşan Rodriguez, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Birbirlerini öpmeye doyamayan çift, böylelikle aralarındaki sorunları geride bıraktıklarını gözler önüne sermiş oldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.