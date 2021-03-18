Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili

Aldatma iddiaları sonrası ayrılık haberleriyle gündeme gelen ancak "Bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz" açıklamasıyla ilişkilerinin devam ettiğini vurgulayan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti Dominik tatiline çıktı. İkili kiralıkları villada görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

18.03.2021 - 15:15

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 1
Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ancak lişkilerinin devam ettiğini açıklayan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti tatik için Dominik'i tercih etti.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 2
2017 yılından bu yana birlikte olan çift Rio San Juan kentinde kiraladıkları villanın bahçesinde objektiflere yansıdı.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 3
Son projesinden kısa bir süre izin alan Lopez, bir ara üzerindeki bornozuyla şezlonga uzandı.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 4
Bu sırada Lopez'in yanına yaklaşan Rodriguez, keyifli halleriyle dikkat çekti.


Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 5

Birbirlerini öpmeye doyamayan çift, böylelikle aralarındaki sorunları geride bıraktıklarını gözler önüne sermiş oldu.

İşte çiftin tatilinden diğer kareler...

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 6
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 7
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 8
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 9
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 10
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 11
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 12
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinin Dominik tatili - 13

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