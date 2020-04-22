Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, New York Metz'i satın alacak iddiası

Alex Rodriguez'in geçen yıl mart ayında yaptığı teklifle evlilik kararı alan çiftin düğün planları corona virüs salgınına takılmıştı. Lopez, konuyla ilgili "Salgın bizi biraz etkiledi. Neler olacağını göreceğiz. Biz de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyi durdurduk. Beklemek zorundayız ve önümüzdeki birkaç ay nasıl sonuç çıkacağını görmeliyiz" diye konuştu.



