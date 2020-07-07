Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler)
Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. O isimlere son olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez eklendi. Ünlü çift bisikletle gezerken görüntülendi. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.
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ABD'li yıldız şarkıcı Jennifer Lopez (50) ve nişanlısı Alex Rodriguez (44) hafta sonunu geçirdikleri New York'ta bisikletle gezmeye çıktı. Maske tedbirine uyan ünlü çift, yakıcı güneşe aldırmadan saatlerce pedal çevirerek form tuttu.
İşte Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez gibi karantina döneminde bile bisikletten vazgeçmeyen ünlü isimler...
Arnold Schwarzenegger
BACKGRID USA Rosie Huntington-Whiteley
Kelly Rohrbach
Dakota Johnson
Kate Hudson
Isla Fisher
Chris Martin
Alessandra Ambrosio
Simon Cowell
Sarah Silverman
Rosie Huntington Whiteley
Laeticia Hallyday
Jennifer Garner, Samuel Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth
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