Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler)

İşte Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez gibi karantina döneminde bile bisikletten vazgeçmeyen ünlü isimler...

İngiliz aksiyon oyuncusu Jason Statham, bir arkadaşı ile birlikte, Malibu Kanyonu'nda 8 bin 500 dolara aldığı yeni elektrikli bisikletini denerken objektiflere takıldı. En güçlü modeli tercih eden 52 yaşındaki oyuncu nakliye için de 400 dolar ödeme yaptı.