Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler)

Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. O isimlere son olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez eklendi. Ünlü çift bisikletle gezerken görüntülendi. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 1
ABD'li yıldız şarkıcı Jennifer Lopez (50) ve nişanlısı Alex Rodriguez (44) hafta sonunu geçirdikleri New York'ta bisikletle gezmeye çıktı. Maske tedbirine uyan ünlü çift, yakıcı güneşe aldırmadan saatlerce pedal çevirerek form tuttu.
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 2

 İşte Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez gibi karantina döneminde bile bisikletten vazgeçmeyen ünlü isimler... 

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 3
Arnold Schwarzenegger
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 4
BACKGRID USA Rosie Huntington-Whiteley
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 5


Kelly Rohrbach
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 6
Dakota Johnson

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 7
Kate Hudson
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 8
Isla Fisher
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 9
Chris Martin

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 10
Alessandra Ambrosio
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 11

Simon Cowell

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 12

Sarah Silverman

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 13
Rosie Huntington Whiteley
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 14

Laeticia Hallyday

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 15
Jennifer Garner, Samuel Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 16
İngiliz aksiyon oyuncusu Jason Statham, bir arkadaşı ile birlikte, Malibu Kanyonu'nda 8 bin 500 dolara aldığı  yeni elektrikli bisikletini denerken objektiflere takıldı. En güçlü modeli tercih eden 52 yaşındaki oyuncu nakliye için de 400 dolar ödeme yaptı.
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 17

Andy Garcia

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler) - 18

Arnold Schwarzenegger

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