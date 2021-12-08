Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye

17 yıl sonra Jennifer Lopez ile ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Ben Affleck NBA’de Los Angeles Lakers ile Boston Celtics'in karşı karşıya geldiği maçı izledi. Lakers'in yıldızlarından Russell Westbrook havlusunu Ben Affleck'e hediye etti.

Haberler 08.12.2021 - 12:17

Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye - 1

NBA’de Los Angeles Lakers ile Boston Celtics'in karşı karşıya geldiği maçı Jennifer Lopez ve Ben Affleck, bench'in hemen yanından takip etti.


Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye - 2

Salonda Lopez ve Affleck'in anons edildiği esnada büyük bir tezahürat yapıldı. Karşılaşma esnasında yayıncı kuruluş sık sık bu ikiliyi ekrana getirirken salondaki skorbord ekranında da gözler ikilinin üzerindeydi.


Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye - 3

Karşılaşmada Lakers'in yıldızlarından Russell Westbrook havlusunu Ben Affleck'e hediye etti.


Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye - 4

117-102'lik skorla ev sahibi Lakers'in kazandığı mücadelede havlusunu hediye eden Wesbrook maçı 24 sayı, 11 asistle tamamladı. Lakers’ta LeBron James 30 sayıyla yıldızlaştı.


Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye - 5

İşte diğer kareler...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye - 6
Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye - 7
Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye - 8
Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye - 9

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