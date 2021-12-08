Jennifer Lopez ile Ben Affleck basketbol maçında: NBA yıldızı Russell Westbrook'tan hediye

Haberler 08.12.2021 - 12:17
NBA’de Los Angeles Lakers ile Boston Celtics'in karşı karşıya geldiği maçı Jennifer Lopez ve Ben Affleck, bench'in hemen yanından takip etti.
Salonda Lopez ve Affleck'in anons edildiği esnada büyük bir tezahürat yapıldı. Karşılaşma esnasında yayıncı kuruluş sık sık bu ikiliyi ekrana getirirken salondaki skorbord ekranında da gözler ikilinin üzerindeydi.
Karşılaşmada Lakers'in yıldızlarından Russell Westbrook havlusunu Ben Affleck'e hediye etti.
117-102'lik skorla ev sahibi Lakers'in kazandığı mücadelede havlusunu hediye eden Wesbrook maçı 24 sayı, 11 asistle tamamladı. Lakers’ta LeBron James 30 sayıyla yıldızlaştı.
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