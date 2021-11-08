Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 10:05
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden başlattıkları ilişkilerinde liseli aşıklar gibi görüntü veriyor.
‘Bennifer’ adıyla anılan çift, dün Los Angeles’taki Van Nuys Havalimanı’nda görüntülendi.
52 yaşındaki Lopez’i uçağına binerken uğurlamaya giden 49 yaşındaki Affleck, sevgilisine sarılırken, bir taraftan da onu komik mimikler yaparak güldürdü.
Çift, bol bol sarıldı, bol öpüştü ve gülüştü.
Lopez, özel uçağın merdivenlerindeyken de Affleck ile vedalaşmaya devam etti.
Lopez’in iş için birkaç günlüğüne şehir dışına çıktığı öğrenildi.
Çift, geçen hafta, Affleck’in eski eşi Jennifer Garner ile bir araya gelmiş, çocuklarıyla Cadılar Bayramı kutlaması yapmıştı.
Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu var.
Jennifer Lopez’in de eski eşi Mark Anthony ile evliliğinden 13 yaşında Emme ve Max adlarında ikizleri bulunuyor.
Lopez ve Affleck 17 yıl sonra yeniden ilişkiye başladıklarında çocuklarının da kaynaşmasını sağladı. Çift sık sık tüm çocuklarıyla bir araya geliyor.