Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi

İlişkilerine, 17 yıl sonra kaldıkları yerden devam eden Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti, havaalanında vedalaşırken liseli aşıklar gibi görüntü verdi.

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 10:05

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 1

 ve Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden başlattıkları ilişkilerinde liseli aşıklar gibi görüntü veriyor.

‘Bennifer’ adıyla anılan çift, dün Los Angeles’taki Van Nuys Havalimanı’nda görüntülendi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 2

52 yaşındaki Lopez’i uçağına binerken uğurlamaya giden 49 yaşındaki Affleck, sevgilisine sarılırken, bir taraftan da onu komik mimikler yaparak güldürdü.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 3

Çift, bol bol sarıldı, bol öpüştü ve gülüştü.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 4

Lopez, özel uçağın merdivenlerindeyken de Affleck ile vedalaşmaya devam etti.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 5

Lopez’in iş için birkaç günlüğüne şehir dışına çıktığı öğrenildi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 6

Çift, geçen hafta, Affleck’in eski eşi Jennifer Garner ile bir araya gelmiş, çocuklarıyla Cadılar Bayramı kutlaması yapmıştı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 7

Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu var.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 8

Jennifer Lopez’in de eski eşi Mark Anthony ile evliliğinden 13 yaşında Emme ve Max adlarında ikizleri bulunuyor.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 9

Lopez ve Affleck 17 yıl sonra yeniden ilişkiye başladıklarında çocuklarının da kaynaşmasını sağladı. Çift sık sık tüm çocuklarıyla bir araya geliyor. 

Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 10
Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi - 11

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