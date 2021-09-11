Birliktelikleri yıllar sonra yeniden filizlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösterdi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey) Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya damga vurdu. İki yıldız isim Affleck’in Matt Damon ve Jodie Comer ile birlikte rol aldığı The Last Duel isimli filmin prömiyeri için İtalya'daydı. Çiftin romantik ve samimi halleri paparazzi tarafından anbean görüntülendi. 52 yaşındaki şarkıcı Lopez beyaz bir elbise giyerken Affleck ise papyon ve siyah bir takım elbise tercih etti. Ellerini bir an bile bırakmayan çift kameralar karşısında öpüşürken, sık sık kameralara gülümseyerek poz verdi.\nİşte çiftin kırmızı halıdan yansıyan diğer kareleri...