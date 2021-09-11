Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında

Jennifer Lopez ve Ben Affleck , Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya damga vurdu.

İki yıldız isim Affleck’in Matt Damon ve Jodie Comer ile birlikte rol aldığı The Last Duel isimli filmin prömiyeri için İtalya'daydı.

Çiftin romantik ve samimi halleri paparazzi tarafından anbean görüntülendi.

52 yaşındaki şarkıcı Lopez beyaz bir elbise giyerken Affleck ise papyon ve siyah bir takım elbise tercih etti.





