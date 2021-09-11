Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında

Birliktelikleri yıllar sonra yeniden filizlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösterdi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

11.09.2021 - 12:36

Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 1
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya damga vurdu.


Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 2
İki yıldız isim Affleck’in Matt Damon ve Jodie Comer ile birlikte rol aldığı The Last Duel isimli filmin prömiyeri için İtalya'daydı.
Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 3
Çiftin romantik ve samimi halleri paparazzi tarafından anbean görüntülendi.


Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 4
52 yaşındaki şarkıcı Lopez beyaz bir elbise giyerken Affleck ise papyon ve siyah bir takım elbise tercih etti.


Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 5

Ellerini bir an bile bırakmayan çift kameralar karşısında öpüşürken, sık sık kameralara gülümseyerek poz verdi.

İşte çiftin kırmızı halıdan yansıyan diğer kareleri...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 6
Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 7
Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 8
Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 9
Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 10
Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 11
Jennifer Lopez ile Ben Affleck Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında - 12

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