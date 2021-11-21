Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Ancak makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden birlikte olömaya başladığı sevgilisi Ben Affleck ile görüntülendiğinde rahat giyiminin yanı sıra makyajsız haliyle de dikkat çekti. İşte Lopez gibi bugüne kadar makyajsız halleriyle gündem olan yerli ve yabancı ünlüler...

Haberler - ntv.com.tr

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 1

Hollywood’un ‘aşık kuşları’ Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Los Angeles’ta özel jetten indikten sonra araçlarını beklerken görüntülendi. Film çekimleri için farklı ülkelerde bulunan ‘Bennifer’, Şükran Günü haftasını birlikte geçirmek için buluştu. Ben Affleck, Teksas eyaletinin Austin şehrinde Hypnotic filmini, Jennifer Lopez ise Kanada’nın Vancouver şehrinde The Mother filmini çekiyor.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 2

İkili, seyahatlerinde rahat giysiler içinde görülürken, Lopez’in makyajsız hali dikkat çekti.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 3

Lopez, daha önce de sosyal medyada makyajsız paylaşım yapmıştı.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 4

İşte bugüne kadar makyajsız halleriyle gündem olan yerli ve yabancı ünlüler...

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 5

Pınar Deniz

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Deniz, makyajsız ve filtresiz çekilen karelerini Instagram'dan yayınladı. 27 yaşındaki ünlü oyuncu, 170 binden fazla beğeni alan paylaşımlarına şu notu düştü:

Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Anlamlı parçalarda bugün... Genelde makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz? Teşekkürler...

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 6

Kylie Jenner

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri sayesinde dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanını da ele geçiren Kylie Jenner, makyajsız, filtresiz, doğal haliyle görüntülendi.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 7

Cardi B

Abartılı makyaj ve saçlarıyla bilinen ABD'li rapçi Cardi B, New York'ta objektiflere takıldı. Yüzünde makyaj olmayan ve saçlarını saran 26 yaşındaki şarkıcı uçak yolculuğuna çıkacağını; cildini ve saçlarını dinlendirmek istediğini söyledi.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 8

Amber Heard

Amber Heard, Los Angeles'ta bir ucuzluk mağazasına girerken objektiflere takıldı.

Rahat ve makyajsız haliyle dikkati çeken 30 yaşındaki oyuncu, iki büyük şişe su aldıktan sonra bir arkadaşıyla buluşmak üzere aracının yolunu tuttu. 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 9

Yeşim Salkım

Şarkıcı Yeşim Salkım, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 10

Elle MacPherson

Bir döneme damgasını vuran modellerden Elle MacPherson, New York'ta bir ödül gecesine katıldı. MacPherson, Safiyaa imzalı siyah bir elbise giydi. Bir dönem "bayan vücut" olarak anılan Elle MacPherson, yüzüne ise makyaj yapmadı. Onun bu görüntüsü ilk anda "sağlık sorunları mı var?" sorusunu akıllara getirse de makyajsız hali gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 11

Fahriye Evcen 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 12

Sara Sampaio

Victoria’s Secret’ın Portekizli modeli Sara Sampaio, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 13

Ebru Gündeş

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 14

Ebru Gündeş

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 15

Liv Tyler


Yüzüklerin Efendisi serisindeki Elf Prensesi Arwen karakteriyle hafızalarda yer eden Liv Tyler, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda görüntülendi. Uzun yolculuğun etkisiyle yorgun olan Tyler'ın makyajsız yüzü ve şiş gözleri dikkatlerden kaçmadı.
41 yaşındaki Tyler, yanındaki görevliyle birlikte sohbet ederek havaalanından çıktı.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 16

Salma Hayek

Yarı Meksikalı yarı Lübnanlı olan Hollywood'un ünlü oyuncusu Salma Hayek, makyajsız ve bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 17

Hayek, fotoğrafını "filtresiz" ve "rötuşsuz" etiketleriyle yayınladı.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 18

Halle Berry

Her zaman bakımlı ve makyajlı haliyle objektifl karşısına geçen Hollywood'un ünlü oyuncusu Halle Berry, Los Angeles sokaklarında makyajsız görüntülendi.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 19

52 yaşındaki ABD'li oyuncu makyajsız yüzüyle şaşırtsa da 'tarz' kıyafetiyle beğeni topladı.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 20

Özge Ulusoy

İtalya'da tatil yapan manken Özge Ulusoy sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 21

Özge Ulusoy

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 22

Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, California'da market alışverişi yaparken görüntülendi. Oyuncu, makyajsız olarak objektiflere takıldı.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 23

Hadise

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 24
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 25

Alessandra Ambrosio

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 26
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 27

Adele

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 28

Leyla Lydia Tuğutlu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 29

Leyla Lydia Tuğutlu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 30

Leyla Lydia Tuğutlu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 31

Ebru Gündeş

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 32

Ebru Gündeş

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 33

Kendall Jenner

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 34

Kim Kardashian

Kıyafetleri, makyajı ve tarzıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, ailece çıktığı Kosta Rika tatilinde makyajsız görüntülendi.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 35

Kardeşi Kourtney Kardashian ile birlikte akşam yemeğine çıkan Kim Kardashian, şık kıyafetiyle ama yalın ayak dolaşması ve makyajsız haliyle dikkat çekti.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 36

Her zaman bakımlı haliyle bilinen Kardashian'ın şık stiline rağmen makyajsız olması, dikkat çekmek için yeni bir yöntem olarak yorumlandı.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 37

Kendi adına makyaj ürünleri markası da bulunan Kardashian, makyaj stiliyle hayranlarının beğenisini kazanıyor.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 38

Bergüzar Korel

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 39
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 40

Bergüzar Korel

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 41

Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 42

Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 43

Yeşim Ceren Bozoğlu: Makyajsız mı? Makyajlı mı?

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 44

Pelin Akil

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 45
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 46

Hadise

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 47
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 48

Hadise

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 49

Gülşen

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 50
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 51

Ece Dizdar

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 52
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 53

Buse İskenderoğlu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 54
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 55

Hazar Ergüçlü

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 56

Hazar Ergüçlü

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 57

Danla Bilic

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 58

Beren Saat

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 59
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 60

Emily DiDonato

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 61

Emily DiDonato

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 62

Serel Yereli

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 63

Serel Yereli

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 64

Hande Ataizi

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 65
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 66

Bensu Soral

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 67

Bensu Soral

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 68

Gizem Karaca

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 69
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 70

Adriana Lima

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 71
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 72
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 73

Yıldız Tilbe

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 74

Hande Yener

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 75

Hande Yener

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 76

Burcu Biricik

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 77

Burcu Biricik

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 78

Gwyneth Paltrow

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 79
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 80

Gal Gadot

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 81
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 82

Scarlett Moffatt

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 83
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 84

Hadise 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 85
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 86

Merve Sevi

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 87
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 88

Taylor Hill

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 89
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 90

Seda Akgül 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 91

Eva Longoria 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 92
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 93

Cindy Crawford

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 94
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 95

 Ezgi Mola

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 96
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 97

Ezgi Mola

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 98

Gamze Topuz

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 99

Gamze Topuz

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 100

Hazal Kaya ve Songül Öden

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 101
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 102

İrem Derici

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 103

Salma Hayek ve Penelope Cruz 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 104

Hatice Şendil

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 105
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 106

Aybüke Pusat

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 107
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 108
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 109

Aslı Tandoğan

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 110
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 111

Özge Özpirinçci

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 112
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 113

Seda Güven

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 114
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 115

Ziynet Sali

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 116
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 117

Şeyma Subaşı

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 118
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 119
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 120

Pınar Altuğ

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 121
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 122

Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 123

Zuhal Topal

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 124

Merve Boluğur

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 125
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 126

Leyla Lydia Tuğutlu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 127
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 128

Aslı Tandoğan

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 129
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 130

Sinem Kobal

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 131
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 132

Serenay Sarıkaya

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 133
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 134

Ceylan Çapa

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 135
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 136

Fahriye Evcen

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 137
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 138

Meryem Uzerli

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 139

Ünlü komedyen Sefa Doğanay da Uzerli'nin paylaşımını ti'ye aldı. Uzerli gibi poz veren Doğanay, takipçilerini güldürdü.

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 140

Hande Subaşı

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 141
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 142

Hande Erçel

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 143
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 144
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 145

Adriana Lima

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 146
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 147
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 148

Ivana Sert 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 149
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 150

Nilperi Şahinkaya

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 151
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 152

Gizem Karaca

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 153
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 154

 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 155
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 156
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 157

Meltem Cumbul

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 158



Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 159

 Göksel

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 160
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 161
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 162

Burçin Terzioğlu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 163
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 164

 Shakira

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 165

Neslihan Atagül

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 166
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 167

Damla Colbay

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 168

Elçin Sangu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 169
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 170

İrem Derici 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 171
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 172

Sıla

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 173

Elçin Sangu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 174

Emina Sandal 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 175
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 176

Ivana Sert

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 177

Ebru Şallı 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 178
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 179

Ece Seçkin

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 180
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 181

İrem Sak 

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 182
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 183

 Saadet Işıl Aksoy

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 184
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 185

Ece Uslu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 186

Merve Boluğur

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 187

Didem Soydan

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 188

Nurgül Yeşilçay

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 189

Tuba Büyüküstün

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 190

Ebru Gündeş

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 191

Sezen Aksu

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 192

Fahriye Evcen

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 193

Beren Saat

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 194

HÜülya Avşar

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 195

Halle Berry

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 196
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 197

 Lily-Rose Depp

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 198
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 199

Kylie Minogue,

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Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 201
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 202

Heidi Klum

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 203
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 204

Bella  Hadid

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 205

Irina Shayk

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 206
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 207

Catherine Zeta Jones

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 208
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 209

KATE UPTON

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 210
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 211

Katie Holmes

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 212
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 213

Kylie Jenner

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 214
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 215
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 216

Saadet Işıl Aksoy

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 217

SİBEL CAN

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 218

HADİSE

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 219

HADİSE

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 220

Özge Özpirinçci

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 221

 Sertab Erener

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 222

HAZAL KAYA

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 223

AYÇA AYŞİN TURAN

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 224

Şenay Akay

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 225
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 226

Fatma Turgut

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 227

Demet Akalın

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 228
Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 229

Ebru Akel

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 230

BURCU ESMERSOY

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 231

ÇAĞLA ŞIKEL

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 232

BÜŞRA PEKİN

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 233

CEMRE KEMER

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 234

EBRU POLAT

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 235

SILA

Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat - 236

HATİCE ŞENDİL

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