Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat

Elle MacPherson

Bir döneme damgasını vuran modellerden Elle MacPherson, New York'ta bir ödül gecesine katıldı. MacPherson, Safiyaa imzalı siyah bir elbise giydi. Bir dönem "bayan vücut" olarak anılan Elle MacPherson, yüzüne ise makyaj yapmadı. Onun bu görüntüsü ilk anda "sağlık sorunları mı var?" sorusunu akıllara getirse de makyajsız hali gecenin en çok konuşulan konusu oldu.