Jennifer Lopez makyajsız ve çok rahat

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Hollywood’un ‘aşık kuşları’ Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Los Angeles’ta özel jetten indikten sonra araçlarını beklerken görüntülendi. Film çekimleri için farklı ülkelerde bulunan ‘Bennifer’, Şükran Günü haftasını birlikte geçirmek için buluştu. Ben Affleck, Teksas eyaletinin Austin şehrinde Hypnotic filmini, Jennifer Lopez ise Kanada’nın Vancouver şehrinde The Mother filmini çekiyor.
İkili, seyahatlerinde rahat giysiler içinde görülürken, Lopez’in makyajsız hali dikkat çekti.
Lopez, daha önce de sosyal medyada makyajsız paylaşım yapmıştı.
İşte bugüne kadar makyajsız halleriyle gündem olan yerli ve yabancı ünlüler...
Pınar Deniz
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Deniz, makyajsız ve filtresiz çekilen karelerini Instagram'dan yayınladı. 27 yaşındaki ünlü oyuncu, 170 binden fazla beğeni alan paylaşımlarına şu notu düştü:
Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Anlamlı parçalarda bugün... Genelde makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz? Teşekkürler...
Kylie Jenner
Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri sayesinde dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanını da ele geçiren Kylie Jenner, makyajsız, filtresiz, doğal haliyle görüntülendi.
Cardi B
Abartılı makyaj ve saçlarıyla bilinen ABD'li rapçi Cardi B, New York'ta objektiflere takıldı. Yüzünde makyaj olmayan ve saçlarını saran 26 yaşındaki şarkıcı uçak yolculuğuna çıkacağını; cildini ve saçlarını dinlendirmek istediğini söyledi.
Amber Heard
Amber Heard, Los Angeles'ta bir ucuzluk mağazasına girerken objektiflere takıldı.
Rahat ve makyajsız haliyle dikkati çeken 30 yaşındaki oyuncu, iki büyük şişe su aldıktan sonra bir arkadaşıyla buluşmak üzere aracının yolunu tuttu.
Yeşim Salkım
Şarkıcı Yeşim Salkım, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Elle MacPherson
Bir döneme damgasını vuran modellerden Elle MacPherson, New York'ta bir ödül gecesine katıldı. MacPherson, Safiyaa imzalı siyah bir elbise giydi. Bir dönem "bayan vücut" olarak anılan Elle MacPherson, yüzüne ise makyaj yapmadı. Onun bu görüntüsü ilk anda "sağlık sorunları mı var?" sorusunu akıllara getirse de makyajsız hali gecenin en çok konuşulan konusu oldu.
Fahriye Evcen
Sara Sampaio
Victoria’s Secret’ın Portekizli modeli Sara Sampaio, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş
Liv Tyler
Yüzüklerin Efendisi serisindeki Elf Prensesi Arwen karakteriyle hafızalarda yer eden Liv Tyler, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda görüntülendi. Uzun yolculuğun etkisiyle yorgun olan Tyler'ın makyajsız yüzü ve şiş gözleri dikkatlerden kaçmadı.
41 yaşındaki Tyler, yanındaki görevliyle birlikte sohbet ederek havaalanından çıktı.
Salma Hayek
Yarı Meksikalı yarı Lübnanlı olan Hollywood'un ünlü oyuncusu Salma Hayek, makyajsız ve bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Hayek, fotoğrafını "filtresiz" ve "rötuşsuz" etiketleriyle yayınladı.
Halle Berry
Her zaman bakımlı ve makyajlı haliyle objektifl karşısına geçen Hollywood'un ünlü oyuncusu Halle Berry, Los Angeles sokaklarında makyajsız görüntülendi.
52 yaşındaki ABD'li oyuncu makyajsız yüzüyle şaşırtsa da 'tarz' kıyafetiyle beğeni topladı.
Özge Ulusoy
İtalya'da tatil yapan manken Özge Ulusoy sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.
Özge Ulusoy
Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, California'da market alışverişi yaparken görüntülendi. Oyuncu, makyajsız olarak objektiflere takıldı.
Hadise
Alessandra Ambrosio
Adele
Leyla Lydia Tuğutlu
Leyla Lydia Tuğutlu
Leyla Lydia Tuğutlu
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş
Kendall Jenner
Kim Kardashian
Kıyafetleri, makyajı ve tarzıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, ailece çıktığı Kosta Rika tatilinde makyajsız görüntülendi.
Kardeşi Kourtney Kardashian ile birlikte akşam yemeğine çıkan Kim Kardashian, şık kıyafetiyle ama yalın ayak dolaşması ve makyajsız haliyle dikkat çekti.
Her zaman bakımlı haliyle bilinen Kardashian'ın şık stiline rağmen makyajsız olması, dikkat çekmek için yeni bir yöntem olarak yorumlandı.
Kendi adına makyaj ürünleri markası da bulunan Kardashian, makyaj stiliyle hayranlarının beğenisini kazanıyor.
Bergüzar Korel
Bergüzar Korel
Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar
Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar
Yeşim Ceren Bozoğlu: Makyajsız mı? Makyajlı mı?
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Hadise
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