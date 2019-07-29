Jennifer Lopez, Porsche hediye eden Alex Rodriguez'e Ford ile karşılık verdi
Jennifer Lopez, 50'nci yaş gününde kendisine Porsche otomobil hediye eden nişanlısı Alex Rodriguez'e Ford cip hediye ederek karşılık verdi.
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1Alex Rodriguez, geçen hafta 50'nci yaşınını kutlayan Jennifer Lopez'e son model Porsche otomobil hediye etti.
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2Rodriguez’in hediye pakedi şeklinde süslettiği 2019 model Porsche 911 GT3 marka kırmızı otomobili Lopez’e verme anında kameralar kayıttaydı.
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3Lopez, plakası JLo olan yeni otomobiline binerek Miami’de tur atmayı ihmal etmedi.
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4ABD'li şarkıcı kendisinden 3 gün sonra doğum gününü kutlayan sevglisinin jestine aynı şekilde karşılık verdi.
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5Lopez, 44. yaş gününü kutlayan Rodriguez'e 100 bin dolar değerinde Ford Bronco model klasik cip hediye etti.
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6Lopez de cipin plakasına eski beyzbolcu olan nişanlısının takım forma numarasını yazdırdı.
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Elbette hediyeyi verme anı aynı şekilde kameraların önündeydi.
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8Ünlü çift ciple tur atmayı da ihmal etmedi.
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9Ünlü çift doğum günü kutlamalarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.