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Jennifer Lopez, Porsche hediye eden Alex Rodriguez'e Ford ile karşılık verdi

Jennifer Lopez, 50'nci yaş gününde kendisine Porsche otomobil hediye eden nişanlısı Alex Rodriguez'e Ford cip hediye ederek karşılık verdi.

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    Alex Rodriguez, geçen hafta 50'nci yaşınını kutlayan Jennifer Lopez'e son model Porsche otomobil hediye etti.

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    Rodriguez’in hediye pakedi şeklinde süslettiği 2019 model Porsche 911 GT3 marka kırmızı otomobili Lopez’e verme anında kameralar kayıttaydı.

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    Lopez, plakası JLo olan yeni otomobiline binerek Miami’de tur atmayı ihmal etmedi.

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    ABD'li şarkıcı kendisinden 3 gün sonra doğum gününü kutlayan sevglisinin jestine aynı şekilde karşılık verdi.

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    Lopez, 44. yaş gününü kutlayan Rodriguez'e 100 bin dolar değerinde Ford Bronco model klasik cip hediye etti.

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    Lopez de cipin plakasına eski beyzbolcu olan nişanlısının takım forma numarasını yazdırdı.
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    Elbette hediyeyi verme anı aynı şekilde kameraların önündeydi.

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    Ünlü çift ciple tur atmayı da ihmal etmedi.
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    Ünlü çift doğum günü kutlamalarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.
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