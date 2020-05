Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting ve Bon Jovi'den 1 saatte 115 milyon dolar

ABD'nin New York eyaletinde Robin Hood isimli yardım organizasyonunun önderliğinde düzenlenen ve telefon bağlantıları üzerinden, New York’ta yaşayan Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting, Mariah Carey ve Bon Jovi gibi sanatçıların da konuşmaları veya şarkılarıyla destek verdiği yardım programı yoğun ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez bağış gecesi için Twitter'dan yaptığı paylaşımda yardım organizasyonuna 'Bu geceye beni de aldığınız için teşekkür ederim. New York'a ve dünyanın geri kalanına ... bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ayağa Kalk New York" sloganıyla tüm New Yorkluların destek vermeye çağrıldığı programda, film projeleri dışında New York’tan ayrılmayan ve Manhattan adasında bir restoranı da bulunan Hollywood oyuncusu Robert De Niro, '"Son 20 yılda hem 11 Eylül'ü hem Sandy Kasırgası'nı yaşadık. Şehrimiz saldırı altında ama biz hep buradayız" dedi.