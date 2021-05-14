Jennifer Lopez spora geri döndü

Eski sevgilisi Ben Affleck ile yeniden bir araya gelen ve baş başa tatile çıkan Jennifer Lopez, önceki gün spor salonuna girerken objektiflere takıldı. Miami'de görüntülenen ünlü yıldız, ilginç maskesiyle de dikkatleri üzerinde topladı.

14.05.2021 - 11:59

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Geçtiğimiz ay nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrıldıktan sonra 2002 yılında tutkulu bir şekilde aşk yaşadığı aktör Ben Affleck ile tekrar yakınlaşan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, önceki gün Miami'de görüntülendi. Şarkıcı, paparazzilerin sorularına yanıt vermeden hızlıca spor salonuna girdi.

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Renkli taytı ile dikkat çeken ve pandemi sürecinde de egzersizlerini aksatmayan 51 yaşındaki ünlü şarkıcının koronavirüsten korunmak adına 'dudak' desenli maske taktığı da görüldü.
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Her zaman gündemde olmayı başaran 51 yaşındaki yıldızın formunu spor obsesyonuna  borçlu olduğunu biliyor.İşte Lopez'in öne çıkan spor stillerinden bazıları...
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