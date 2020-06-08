Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez de protesto gösterisinde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler)

"Sizinle kalbimden konuşuyorum. Bakın, bundan sonra bir kariyerim olup olmayacağını bilmiyorum. Buradaki her siyah, bir başkası ona siyah olduğunu hatırlattığında siyah olduğunu hatırladı. Her gün ırkınızın hiçbir şey ifade etmediğini hatırlamanın ne kadar acı verici olduğunu anlamanıza ihtiyacım var. Kontrolü kaybetmeyin. Mümkün olduğunca barışçıl gösteri yapın. Çünkü bugün bizden dağılmamızı, berbat etmemizi istiyorlar. Siyahi erkekler, siyahi kadınlarımızı korumamız gerekiyor. Onlar bizim kalbimiz, geleceğimiz. Kendimizi şeytanlaştıramayız, ailenin temel direkleriyiz."