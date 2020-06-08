Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez de protesto gösterisinde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler)

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla tüm şehirlere ve ardından Avrupa ülkelerine yayılan protesto gösterilerine ünlüler de destek veriyor. Son olarak ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez de Hollywood'daki gösterilerde görüntülendi. İşte İngiltere'de ve ABD'de sokağa çıkan ünlüler...

ntv.com.tr 08.06.2020 - 09:48 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 09:50

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez, Hollywood'daki protesto gösterisine katıldı. Corona virüs nedeniyle maske ve eldiven taktığı görülen ünlü çift ellerinde ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı. Lopez, "Siyahların Hayatı Önemlidir" mesajını taşırken, Rodriguez de "Yeter Artık" döviziyle yürüdü.

Madonna

'Pop müziğin kraliçesi' Madonna, Londra'daki George Floyd yürüyüşüne katıldı. Bir hafta önce ayak bileğini burkan 61 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, koltuk değnekleriyle protestocuların arasında görüntülendi. 

"Adalet yoksa, barış da yok" sloganı atan Madonna, kendisini fark eden protestocularla sohbet etti. Hayranları, birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

John Boyega

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hyde Park'ta bir araya gelen çok sayıda gösterici ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

Star Wars yıldızı John Boyega, eline megafonu aldı ve zaman zaman gözyaşı döktüğü duygusal ve etkili bir konuşma yaptı. Boyega şunları söyledi:

"Sizinle kalbimden konuşuyorum. Bakın, bundan sonra bir kariyerim olup olmayacağını bilmiyorum. Buradaki her siyah, bir başkası ona siyah olduğunu hatırlattığında siyah olduğunu hatırladı. Her gün ırkınızın hiçbir şey ifade etmediğini hatırlamanın ne kadar acı verici olduğunu anlamanıza ihtiyacım var. Kontrolü kaybetmeyin. Mümkün olduğunca barışçıl gösteri yapın. Çünkü bugün bizden dağılmamızı, berbat etmemizi istiyorlar. Siyahi erkekler, siyahi kadınlarımızı korumamız gerekiyor. Onlar bizim kalbimiz, geleceğimiz. Kendimizi şeytanlaştıramayız, ailenin temel direkleriyiz."

"Şunu hayal edin: Gelişen, sağlıklı, iletişim kuran, çocuklarını sevgiyle büyüten, daha iyi insan oranına sahip olan bireyler ve ailelerle kurulmuş bir ulus. Siyah adamlar, sizinle başlıyor, bitti adamım, artık çöp olamayız. Daha iyi olmalıyız.
Siyahların hayatı her zaman önemliydi. Biz her zaman önemliyiz. Her zaman bir anlam ifade ettik. Ne olursa olsun hep başardık. Ve şimdi tam zamanı. Beklemek istemiyorum."

Nathalie Emmanuel

Game of Thrones dizisinde Missandei karakterini canlandırmasıyla ün kazanan İngiliz oyuncu Nathalie Emmanuel de Hyde Park'taydı.

Liam Payne

İngiliz şarkıcı Liam Payne, Hdye Park'taki gösteriden paylaşımlar yaptı.

İngiltere'den önce ABD'de başlayan gösteriler ise günlerdir sürüyor. İşte ABD'deki George Floyd yürüyüşlerine katılan diğer ünlüler...

Cara Delevingne

Shawn Mendes ve Camila Cabello
Ariana Grande
Emily Ratajkowski
Jamie Foxx
Anna Kendrick
Paris Jackson
Nick Cannon
Halsey
Jeremy Meeks
J. Cole
Yungblud
Tyler The Creator
Machine Gun Kelly
Ross Lynch ve Jaz Sinclair
Sophia Bush
Kehlani
Kendrick Sampson
Timothée Chalamet
Tinashe
Lauren Jauregui
Madison Beer
Lil Yachty
Kali Uchis
Justine Skye

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