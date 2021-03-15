Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık iddialarına yanıt

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti ayrılık iddialarını yalanladı. Çift yaptıkları açıklamada, "Bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz" dedi.

15.03.2021 - 10:37

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık iddialarına yanıt - 1
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti ayrılık iddiaları sonrası bir açıklama yaptı. 


Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık iddialarına yanıt - 2
Independent Türkçe'nin CNN'den aktardığına göre; İkili ortak açıklamayla ayrılık iddialarını reddetti.
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık iddialarına yanıt - 3
Açıklamada, "Bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz" denildi.


Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık iddialarına yanıt - 4
TMZ’ye verilen ayrı açıklamadaysa çift, ayrılığa ilişkin "Haberlerin tamamının yanlış olduğunu" ifade etti.


Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık iddialarına yanıt - 5
People dergisine konuşan bir kaynak ise "Asla resmi olarak ayrılmadılar, bunun üzerine konuştular ancak hala birlikteler. Zor bir dönemden geçiyorlar. Fakat ayrılmadılar" ifadelerini dile getirdi.

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