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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’den nişan kutlaması

ntv.com.tr

Geçtiğimiz mart ayında nişanlandıklarını duyuran Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, önceki gece yaptıkları nişan kutlamasından fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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    Geçtiğimiz mart ayında nişanlandıklarını duyuran Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, önceki gece nişan kutlaması yaptı. Çift, geceye ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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    Rodriguez, paylaşımına, “Aile ve yakın arkadaşlarla harika bir kutlama” notunu yazarken, Lopez ise “En güzel gece” mesajını verdi.

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    İki yıllık birlikteliğin ardından nişanlanan çift için bu, ilk evlilikleri olmayacak. Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ikinci evliliği olacak. Her ikisinin de önceki evliliklerinden ikişer çocuğu bulunuyor.

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    Çift, nişan haberini de Instagram’dan duyurmuştu. Fotoğrafta Lopez'in parmağına büyük bir nişan yüzüğü taktığı, Rodriguez'in kalp emojisiyle "Evet dedi" yazdığı görülmüştü.

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    Mücevher uzmanları, yüzüğün 11 ila 15 karat arasında olduğunu, değerinin de 5 milyon dolar olabileceğini söylemişti.

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    Eski beyzbol oyuncusu Rodriguez, daha önce verdiği bir röportajda, Jennifer Lopez’le çıkmaya başladıkları ilk gün için “Hayatımın en şanslı günüydü” demiş ve tanışmalarını şöyle anlatmıştı:

    "Bir gün otoparkta aracımı ararken arkamdan biri gelip omzuma dokundu. Arkamı döndüm ve kim olduğunu anlayamadım. 5-6 saniye sürdü. Karşımda rol aldığı dizideki karakter kostümüyleydi. Sonra bana, ‘Ben Jennifer’ım’ dedi. 'Aman Tanrım, Jennifer çok güzel görünüyorsun' diyerek durumu toparlamaya çalıştım. O çok güzeldi, bense fazlasıyla utanmıştım.” 

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    Jennifer Lopez, son olarak, 2 Şubat 2020'de yapılacak Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası gösterisine Shakira ile birlikte çıkacakları haberiyle gündeme gelmişti.
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