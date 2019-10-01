Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’den nişan kutlaması

Eski beyzbol oyuncusu Rodriguez, daha önce verdiği bir röportajda, Jennifer Lopez’le çıkmaya başladıkları ilk gün için “Hayatımın en şanslı günüydü” demiş ve tanışmalarını şöyle anlatmıştı:

"Bir gün otoparkta aracımı ararken arkamdan biri gelip omzuma dokundu. Arkamı döndüm ve kim olduğunu anlayamadım. 5-6 saniye sürdü. Karşımda rol aldığı dizideki karakter kostümüyleydi. Sonra bana, ‘Ben Jennifer’ım’ dedi. 'Aman Tanrım, Jennifer çok güzel görünüyorsun' diyerek durumu toparlamaya çalıştım. O çok güzeldi, bense fazlasıyla utanmıştım.”