Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip

Hollywood'un ikonik çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck, bir süredir devam ettirdiği ev arayışını 50 milyon dolar değerindeki malikane ile sonlandırdı. Lüks evinde içinde yok yok! (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 10:12

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 1

Bir süredir ev arayışında olan   ve Ben Affleck çifti, uzun bir süredir Bell Air, Holmby Hills ve Beverly Hills gibi ünlü isimlerin tercih ettiği semtlerde ev arayışındaydı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 2

Bölgedeki satılık evleri gezerken sık sık görüntülenen çift, 50 milyon dolar değerindeki malikanede karar kıldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 3

17 BANYOSU VAR

10 yatak odasına ve 17 banyoya sahip olan ev, ünlülerin sıkça tercih ettiği Bel Air bölgesinde bulunuyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 4

Malikanede birden fazla mutfak, spor salonu, sinema salonu, havuz ve birçok etkinlik için ayrılmış alanlar olduğu belirtiliyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 5

Teksas asıllı milyoner Todd Lemkin' ait olan lüks malikenin ilk satış fiyatı 65 milyon dolardı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 6

İşte çiftin anlaşma aşamasında olduğu 50 milyon dolar değerindeki lüks malikanenin  içinden görüntüler....

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 7
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 8
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 9
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 10
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 11
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 12
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 13
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 14
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip - 15

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