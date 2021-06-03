Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor

Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck (Bennifer) ikilisi, Los Angeles ve Montana'dan sonra Miami'de de birlikte görüntülendi.

03.06.2021 - 07:43

Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor - 1
Jennifer Lopez ve Ben Affleck (Bennifer) akşam yemeği için Wolfgang Puck'ın Batı Hollywood'daki yeni restoranını tercih etti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor - 2
Restorana girerken Affleck'in omzuna yaslanan Lopez, sevgilisine sarılmayı da ihmal etmedi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor - 3

51 yaşındaki şarkıcı randevu gecesi için pembe örgü kazak, koyu skinny jean pantolon ve nude stiletto tercih etti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor - 4
48 yaşındaki oyuncu ise ceket, siyah kot pantolon ve bembeyaz spor ayakkabılarla spor bir tarz tercih etti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor - 5
Lopez'in eski Yankees yıldızı Alex Rodriguez'den ayrılmasının ve Affleck'in yılın başında aktris Ana de Armas ile ilişkisinin bitirmesinin ardından çiftin Los Angeles, Montana ve Miami'de birlikte vakit geçirmeleri, 17 yıl önce biten ilişkeleri sonrası arayı kapattıkları yönünde yorumlandı.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor - 6
İkiliye yakın bir kaynak "Jennifer, Ben'le şehir dışında birkaç gün geçirdi. Güçlü bir bağları var. Her şey hızlı ve yoğun oldu ama Jennifer mutlu" dedi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor - 7

Jennifer Lopez ile Ben Affleck yeniden birlikte / Haber Detay-Tıkla Oku




Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor - 8

Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde / Haber Detay-Tıkla Oku

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