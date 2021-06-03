Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapıyor

51 yaşındaki şarkıcı randevu gecesi için pembe örgü kazak, koyu skinny jean pantolon ve nude stiletto tercih etti.
48 yaşındaki oyuncu ise ceket, siyah kot pantolon ve bembeyaz spor ayakkabılarla spor bir tarz tercih etti.
Lopez'in eski Yankees yıldızı Alex Rodriguez'den ayrılmasının ve Affleck'in yılın başında aktris Ana de Armas ile ilişkisinin bitirmesinin ardından çiftin Los Angeles, Montana ve Miami'de birlikte vakit geçirmeleri, 17 yıl önce biten ilişkeleri sonrası arayı kapattıkları yönünde yorumlandı.
İkiliye yakın bir kaynak "Jennifer, Ben'le şehir dışında birkaç gün geçirdi. Güçlü bir bağları var. Her şey hızlı ve yoğun oldu ama Jennifer mutlu" dedi.
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