Jennifer Lopez ve Ben Affleck çocuklarıyla ailece tiyatroda

ntv.com.tr 22.08.2021 - 12:15
Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, önceki evliliklerinden olan çocuklarıyla tam bir aile oldu. Çift, Los Angeles’taki Pantages Tiyatrosu’nda Hamilton oyununu izlemeye maaile gitti.
BÜYÜK BİR AİLE OLDULAR
Büyük buluşmada 52 yaşındaki Lopez ve 49 yaşındaki Affleck’e Lopez’in 13 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile Affleck’in üç çocuğundan ikisi, Violet (15) ve Seraphina (12) eşlik etti. Affleck’in 9 yaşındaki oğlu Samuel ise onlara katılmadı.
Çocuklarıyla sıcak bir aile görüntüsü veren Lopez ve Affleck, birbirlerine aşklarını göstermeyi de ihmal etmedi. TMZ’nin kaynaklarına göre, çift, oyunun bitiminde birbirlerine maskelerinin üzerinden öpücük vermeyi ihmal etmedi.
Affleck, etkinlik çıkışında sevgilisine sarılarak tiyatrodan ayrılırken görüldü.
Lopez ve Affleck’in, kalabalık bir halde etkinliğe katılmalarına rağmen daha az fark edilir olmak için oyunun başlamasına kısa bir süre kala, ışıkların azaltıldığı anda salonda girdikleri öğrenildi.
"7 YIL SONRA YENİDEN 'BENNIFER'
Çift, 17 yılın ardından yeniden başlayan ilişkilerinde hızlı yol alıyor. 2002 yılında nişanlanan ve 2004’te ayrılan çift, yıllar sonra nisan ayında yeniden birlikte olmaya başlamış, paparazzi fotoğraflarının ardından Lopez, temmuz ayında yaptığı paylaşımla aşkını resmen ilan etmişti.
Daha önce de Affleck, Lopez’in çocuklarıyla hafta sonunu birikte geçirirken görülmüş, haber Amerikan basınında “Lopez’in çocuklarına babalık yapıyor” başlığıyla yer bulmuştu.
Temmuz ayında birlikte tatile çıkan çift, 130 milyon dolarlık mega yatla Saint-Tropez’de seyahat etmişti. 'Bennifer' olarak adlandırılan çifti, yatın güvertesinde öpüşürken görüntülenmişti.
Lopez, şarkıcı Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı.
Ben Affleck de 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.