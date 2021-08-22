Jennifer Lopez ve Ben Affleck çocuklarıyla ailece tiyatroda

BÜYÜK BİR AİLE OLDULAR

Büyük buluşmada 52 yaşındaki Lopez ve 49 yaşındaki Affleck’e Lopez’in 13 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile Affleck’in üç çocuğundan ikisi, Violet (15) ve Seraphina (12) eşlik etti. Affleck’in 9 yaşındaki oğlu Samuel ise onlara katılmadı.