Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde

24.05.2021 - 13:49
Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'den geçen ay ayrılırken, Ben Affleck de sevgilisi Ana de Armas ile ocak ayında yollarını ayırmıştı.
Şimdi her ikisi de yeniden bekar olan ikili, son dönemde magazin basını tarafından birkaç kez aynı araçta görüntülendi.
Jennifer Lopez ve Alex Rodriquez, yaptıkları ortak ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."