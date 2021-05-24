Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde

Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, Miami'de kiraladıkları yazlığın balkonunda görüntülendi.

24.05.2021 - 13:49

Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde - 1
Bir zamanlar 'Bennifer' yakıştırmasıyla anılan eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yeniden birlikte.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde - 2
51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, ayrılmalarından neredeyse 17 yıl sonra yeniden başlayan ilişkilerini Miami tatiliyle sürdürüyor.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde - 3
Miami'de ev kiralayan çift, balkonda görüntülendi.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde - 4
Lopez, en iyi selfie pozunu yakalamaya çalıştı.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde - 5
Magazin basınında "Bennifer" olarak adlandırılan Lopez ve Affleck ikilisi, The Interest film setinde tanışmıştı. O dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Boşanmasının ardından Affleck ile büyük bir aşk yaşamaya başladılar. 2002'de nişanlanıp 2004'te düğünlerini ertelemelerinin ardından ayrıldılar.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde - 6
Lopez, 2014 yılında verdiği bir röportajda, Affleck için "Hayatımın en büyük kalp kırıklığı" ifadesini kullanmıştı.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde - 7

Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'den geçen ay ayrılırken, Ben Affleck de sevgilisi Ana de Armas ile ocak ayında yollarını ayırmıştı.

Şimdi her ikisi de yeniden bekar olan ikili, son dönemde magazin basını tarafından birkaç kez aynı araçta görüntülendi. 

Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde - 8

Jennifer Lopez ve Alex Rodriquez, yaptıkları ortak ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."

Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde - 9

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