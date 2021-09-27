Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında

Aşkları 17 yıl sonra yeniden alevlenen eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ilişkilerini artık kimseden gizlemiyor. 'Bennifer' New York sokaklarında, etraftaki bakışlara aldırmadan öpüşürken objektiflere takıldı.

ntv.com.tr 27.09.2021 - 15:33

Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında - 1
Jenniffer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden alevlenen aşklarını herkese göstermekten kaçınmıyor. 'Bennifer' olarak adlandırılan çift, New York sokaklarında çekilen fotoğraflarıyla bunu kanıtladı.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında - 2
52 yaşındaki Lopez ile 49 yaşındaki Affleck, Madison Square Park'ta sarmaş dolaş ürüyüş yapıp, birbirlerini öperken objektiflere takıldı.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında - 3
Sohbet esnasında çok eğlenen Amerikalı çiftin etraftaki bakışlara aldırmadan birbirlerine sevgilerini göstermekten çekinmemeleri gözlerden kaçmadı.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında - 4
17 yıl önce evlenmek üzereyken ayrılan çift, nisan ayından bu yana birlikte. Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarının da kaynaşmasını sağlayarak tam bir aile oldu.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında - 5
İlişkileri yıllar sonra yeniden alevlenen ikili, nisan ayından bu yana paparazzilerin radarındaydı.  'Bennifer', temmuz ayında sosyal medya paylaşımıyla ilişkilerini resmen doğrulamıştı. Lopez Instagram sayfasında Affleck ile öpüşme fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında - 6
Lopez, şarkıcı Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında - 7
Ben Affleck de 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER