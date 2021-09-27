Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında
Aşkları 17 yıl sonra yeniden alevlenen eski nişanlılar
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ilişkilerini artık kimseden gizlemiyor. 'Bennifer' New York sokaklarında, etraftaki bakışlara aldırmadan öpüşürken objektiflere takıldı.
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ntv.com.tr 27.09.2021 - 15:33
Jenniffer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden alevlenen aşklarını herkese göstermekten kaçınmıyor. 'Bennifer' olarak adlandırılan çift, New York sokaklarında çekilen fotoğraflarıyla bunu kanıtladı.
52 yaşındaki Lopez ile 49 yaşındaki Affleck, Madison Square Park'ta sarmaş dolaş ürüyüş yapıp, birbirlerini öperken objektiflere takıldı.
Sohbet esnasında çok eğlenen Amerikalı çiftin etraftaki bakışlara aldırmadan birbirlerine sevgilerini göstermekten çekinmemeleri gözlerden kaçmadı.
17 yıl önce evlenmek üzereyken ayrılan çift, nisan ayından bu yana birlikte. Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarının da kaynaşmasını sağlayarak tam bir aile oldu.
İlişkileri yıllar sonra yeniden alevlenen ikili, nisan ayından bu yana paparazzilerin radarındaydı. 'Bennifer', temmuz ayında sosyal medya paylaşımıyla ilişkilerini resmen doğrulamıştı. Lopez Instagram sayfasında Affleck ile öpüşme fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.
Lopez, şarkıcı Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı.
Ben Affleck de 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.
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