Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar

Page Six’in haberine göre, aile toplantısına Lopez’in eski eşi Marc Anthony’den olan 13 yaşındak ikizleri Max ve Emme de katıldı.

ABD basınına göre, ilişki için Lopez'in annesinin onayını alan Affleck'in geniş aile toplantısına katılması sürpriz değil. Geçen hafta People dergisine konuşan bir kaynak, anne Guadalupe Rodríguez’in kızının yeniden başlayan ilişkisi için heyecanlı olduğunu söyledi. 2002’de nişanlandıklarında, Affleck ile Lopez’in annesinin birbirlerine yakın olduklarını, Lopez ve Affleck 2004'te ayrıldığında Rodríguez’in çok üzüldüğünü de ekledi.