Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar

ntv.com.tr 15.06.2021 - 09:04
Sonunda Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinden magazin basınının beklediği fotoğraf geldi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen eski nişanlıların öpüşme anı fotoğraflandı.
Çiftin, Lopez’in kız kardeşi Linda’nın 50’nci doğum günü için şarkıcının ailesiyle bir araya geldiği öğrenilirken, Lopez ve Affleck’in aile arasında da birbirlerinden başka kimseyle ilgilenmedikleri görüldü.
Bir fotoğrafta, Lopez, Affleck'i omzundan tutup, öpücük için kendine çekerken görülüyor.
Bir başka fotoğrafta da Lopez, sevgilisinin gözlerinin içine bakarken ve onun yüzünü sevgiyle okşarken görülüyor.
İkilinin arasında esprili bir sohbetin geçtiği, Affleck’in muzip yüz ifadesinden anlaşılıyor.
Page Six’in haberine göre, aile toplantısına Lopez’in eski eşi Marc Anthony’den olan 13 yaşındak ikizleri Max ve Emme de katıldı.
ABD basınına göre, ilişki için Lopez'in annesinin onayını alan Affleck'in geniş aile toplantısına katılması sürpriz değil. Geçen hafta People dergisine konuşan bir kaynak, anne Guadalupe Rodríguez’in kızının yeniden başlayan ilişkisi için heyecanlı olduğunu söyledi. 2002’de nişanlandıklarında, Affleck ile Lopez’in annesinin birbirlerine yakın olduklarını, Lopez ve Affleck 2004'te ayrıldığında Rodríguez’in çok üzüldüğünü de ekledi.
19 yıl önce nişanlanan, ancak ilişkilerini evliliğe taşıyamayan Lopez ve Affleck çifti hakkında yeniden birlikte oldukları iddiaları nisan ayında ortaya çıktı.
Çiftin ilişkisinin, Lopez ile 45 yaşındaki nişanlısı Alex Rodriguez’in ayrılma kararını açıklamalarından birkaç hafta sonra başladığı öğrenildi. O zamandan bu yana paparazziler tarafından fotoğraflanan çift, ilk kez bu karar net ‘sevgililik’ görüntüsü verdi.
Çift, mayı ayında Montana’da birlikte tatil yapmış, ardından Miami’de ev kiralamıştı.