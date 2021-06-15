Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar

Bir zamanlar 'Bennifer' olarak adlandırılırken 2004'te ayrılmalarıyla hayranlarını şaşırtan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 17 yıl sonra yeniden ilişki yaşamaya başlamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ancak çift bugüne kadar hiç ilişkilerini kanıtlayan bir fotoğraf vermemişti. Birliktelik iddiaları, Lopez ve Affleck'in ilk öpüşme fotoğraflarıyla kanıtlanmış oldu.

ntv.com.tr 15.06.2021 - 09:04

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar - 1

Sonunda Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinden magazin basınının beklediği fotoğraf geldi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen eski nişanlıların öpüşme anı fotoğraflandı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar - 2
51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, Malibu’da Nobu adlı restoranda akşam yemeğinde görüntülendi.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar - 3

Çiftin, Lopez’in kız kardeşi Linda’nın 50’nci doğum günü için şarkıcının ailesiyle bir araya geldiği öğrenilirken, Lopez ve Affleck’in aile arasında da birbirlerinden başka kimseyle ilgilenmedikleri görüldü.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar - 4

Bir fotoğrafta, Lopez, Affleck'i omzundan tutup, öpücük için kendine çekerken görülüyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar - 5

Bir başka fotoğrafta da Lopez, sevgilisinin gözlerinin içine bakarken ve onun yüzünü sevgiyle okşarken görülüyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar - 6

İkilinin arasında esprili bir sohbetin geçtiği, Affleck’in muzip yüz ifadesinden anlaşılıyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar - 7

Page Six’in haberine göre, aile toplantısına Lopez’in eski eşi Marc Anthony’den olan 13 yaşındak ikizleri Max ve Emme de katıldı.

ABD basınına göre, ilişki için Lopez'in annesinin onayını alan Affleck'in geniş aile toplantısına katılması sürpriz değil. Geçen hafta People dergisine konuşan bir kaynak, anne Guadalupe Rodríguez’in kızının yeniden başlayan ilişkisi için heyecanlı olduğunu söyledi. 2002’de nişanlandıklarında, Affleck ile Lopez’in annesinin birbirlerine yakın olduklarını, Lopez ve Affleck 2004'te ayrıldığında Rodríguez’in çok üzüldüğünü de ekledi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar - 8

19 yıl önce nişanlanan, ancak ilişkilerini evliliğe taşıyamayan Lopez ve Affleck çifti hakkında yeniden birlikte oldukları iddiaları nisan ayında ortaya çıktı.

Çiftin ilişkisinin, Lopez ile 45 yaşındaki nişanlısı Alex Rodriguez’in ayrılma kararını açıklamalarından birkaç hafta sonra başladığı öğrenildi. O zamandan bu yana paparazziler tarafından fotoğraflanan çift, ilk kez bu karar net ‘sevgililik’ görüntüsü verdi.

Çift, mayı ayında Montana’da birlikte tatil yapmış, ardından Miami’de ev kiralamıştı.

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