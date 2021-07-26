Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten 130 milyon dolarlık mega yatta aşk pozları

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 17 yıl sonra yeniden bir araya gelmelerinin ardından aşklarını tam gaz yaşıyor. Önceki gün Jennifer Lopez’in Instagram’dan Ben Affleck ile birlikteliğini resmen ilan etmesinin ardından, ikili, Saint-Tropez’de lüks bir yatta görüntülendi.