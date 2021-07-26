Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten 130 milyon dolarlık mega yatta aşk pozları

ntv.com.tr 26.07.2021 - 15:09
Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 17 yıl sonra yeniden bir araya gelmelerinin ardından aşklarını tam gaz yaşıyor. Önceki gün Jennifer Lopez’in Instagram’dan Ben Affleck ile birlikteliğini resmen ilan etmesinin ardından, ikili, Saint-Tropez’de lüks bir yatta görüntülendi.
22 Temmuz’da 52 yaşına giren Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, Fransız Riviera’sında Valerie adındaki 130 milyon dolarlık bir mega yatın güvertesinde birbirlerine sarılıp öpüşürken objektiflere takıldı.
Çift, özel jetle Fransız Riviera’sına giden ve yedi yatak odalı, altı güverteli mega yata geçen çift, tatillerini burada sürdürüyor. Masaj odası, buhar odası, spor salonu gibi imkanları da olan yatla tatilin masraflarını kimin karşıladığı bilinmiyor.
İki Oscar ödüllü Affleck 150 milyon dolarlık servete sahipken, Lopez’in, neredeyse sevgilisinin üç katı, yani 400 milyon dolarlık bir serveti olduğu biliniyor.
Toplam yedi kabinde 14 ziyaretçiyi ağırlayabilen yatın 27 kişilik bir ekibi bulunuyor.
Lopez ve Affleck çiftinin romantik tatilini geçirdiği mega yat, Ukraynalı milyarder RInat Akhmetov’a ait. Akhmetov, 7.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 327’nci en zengin kişisi.
Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ile dört yıllık ilişkisini mart ayında bitirdiğini açıklamış ve hemen ardından Affleck ile ilişkiye başlamıştı.
Lopez ve Affleck ikilisi, 2000’li yıllarda Hollywood’un en gözde çiftlerindendi.
Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004’te ayrıldı.
Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi 2015'te ayrıldı. Lopez de 2004’te evlendiği Marc Anthony’den 2014'te boşandı.
Affleck’in eski eşi Jennifer Garner’dan üç çocuğu, Lopez’in de eski eşi Marc Anthony’den ikizleri var.
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başladıkları ilişkilerinde hızlı yol alıyor. Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı.
Ben Affleck, hafta sonları hem kendi çocukları hem de Jennifer Lopez’in çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyor.