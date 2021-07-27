Jennifer Lopez'den ayrılan Alex Rodriguez ile Melanie Collins tatilde

Ayrılıklarının ardından Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile birlikte mega yattaki romantik anlarının ardından yıldız şarkıcıyla birlikteliklerini sonlandıran Alex Rodriguez de kiraladığı lüks yatta görüntülendi. İddiaya göre Rodriguez, tatilde arkadaş grubuyla birlikte kendisine eşlik eden sunucu Melanie Collins ile yeni birlikteliğe yelken açtı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

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27.07.2021 - 14:28

ile Alex Rodriguez, Fransa'nın en gözde tatil yörelerinden St. Tropez'de tatil yapıyor.





Dört yıllık ilişkileri biten Jennifer Lopez , Fransa'nın en gözde tatil yörelerinden St. Tropez'de tatil yapıyor.

Jennifer Lopez, 17 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldiği eski sevgilisi Ben Affleck ile birlikte tatilde.







Alex Rodriguez ise yeni sevgilisi olduğu öne sürülen sunucu Melanie Collins ve bir grup arkadaşıyla birlikte yat turu yapıyor.

Rodriguez'in kiraladığı Ocean Parasite adlı bu yatın bir haftalık kiralama bedeli 300 bin dolar. Yatın satış fiyatı ise 31 milyon dolar.







Rodriguez ile arkadaşlarının kiraladığı yatın, 12 kişinin gece konaklayabileceği altı tane odası bulunuyor.







Yatın bir ana suiti bulunuyor. Ayrıca güvertesinde bulunan kendine ait havuzu ve sunduğu eğlence imkanları da dikkat çekiyor.







Rodriguez'in tatil yaptığı Ocean Parasite adlı yatın, güvertesinde jakuzisi ve bir de spor salonu bulunuyor. İşte diğer kareler...

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