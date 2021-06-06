Jennifer Lopez'den ayrılan Alex Rodriguez tek başına yemekte

İKİLİNİN AŞK DEFTERİ

Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile yaptı. İkiz çocukları olan çiftin evliliği uzun süreli olmadı. Alex Rodriguez ise aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler ile gündeme geldi. Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008'de sona erdi. Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.