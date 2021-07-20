Jennifer Lopez'den inşaata teftiş

Jennifer Lopez, yeniden barıştığı eski sevgilisi Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı inşaatı süren bir malikaneyi gezdi.
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20.07.2021 - 13:21
Eski sevgilisi Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez, Los Angeles'ın en gözde semtlerinden birinde sevgilisiyle yaşayacağı henüz inşaatı süren bir malikaneyi ziyaret etti.
Lopez, bir ara merdivene tırmanarak çatıya çıktı. Spor kıyafetleri giyen Lopez, çatıda görevlilerle birlikte inşaatın gidişatını inceledi.
Lopez, uzun süre çatıda kaldıktan sonra merdivenlerden inerek alt katlarda incelemelerini sürdürdü.
Lopez'in, New York ve Los Angeles ağırlıklı olmak üzere çok sayıda mülkü bulunuyor.
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