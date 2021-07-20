Jennifer Lopez'den inşaata teftiş

Jennifer Lopez, yeniden barıştığı eski sevgilisi Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı inşaatı süren bir malikaneyi gezdi.

20.07.2021 - 13:21

Jennifer Lopez'den inşaata teftiş - 1
Eski sevgilisi Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez, Los Angeles'ın en gözde semtlerinden birinde sevgilisiyle yaşayacağı henüz inşaatı süren bir malikaneyi ziyaret etti.


Jennifer Lopez'den inşaata teftiş - 2
Lopez, bir ara merdivene tırmanarak çatıya çıktı.
Spor kıyafetleri giyen Lopez, çatıda görevlilerle birlikte inşaatın gidişatını inceledi.




Jennifer Lopez'den inşaata teftiş - 3
Lopez, uzun süre çatıda kaldıktan sonra merdivenlerden inerek alt katlarda incelemelerini sürdürdü.


Jennifer Lopez'den inşaata teftiş - 4
Lopez'in, New York ve Los Angeles ağırlıklı olmak üzere çok sayıda mülkü bulunuyor.
Jennifer Lopez'den inşaata teftiş - 5
İşte diğer kareler...
Jennifer Lopez'den inşaata teftiş - 6
Jennifer Lopez'den inşaata teftiş - 7
Jennifer Lopez'den inşaata teftiş - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER