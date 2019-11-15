Jennifer Lopez'den taciz itirafı 

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, The Hollywood Reporter'a yıllar önce cinsel tacize uğradığını itiraf etti.
50 yaşındaki Lopez, "Bir film görüşmesi için bir yönetmenle buluştuğum sırada taciz edildim" dedi.
Ünlü yıldız sözlerine şöyle devam etti: Yönetmen üzerimdekini çıkarmamı istedi. Odada kostüm tasarımcısı bir kadında vardı"
"Cevabım 'Hayır' oldu. Ona 'Sana bir şeyler göstermek zorunda değilim' demiştim"
Üç kez evlenen ve ardından ayrılıklar yaşayan Lopez şu sıralar Alex Rodriguez ile birliktelik yaşıyor.