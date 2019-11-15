Jennifer Lopez'den taciz itirafı 

Hollywood’u sarsan taciz skandallarının ardından bir itiraf da Jennifer Lopez'den geldi. Lopez, bir film görüşmesinde yönetmenle yaşadıklarını anlattı. 

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, The Hollywood Reporter'a yıllar önce cinsel tacize uğradığını itiraf etti.


50 yaşındaki Lopez, "Bir film görüşmesi için bir yönetmenle buluştuğum sırada taciz edildim" dedi.


Ünlü yıldız sözlerine şöyle devam etti: Yönetmen üzerimdekini çıkarmamı istedi. Odada kostüm tasarımcısı bir kadında vardı"


"Cevabım 'Hayır' oldu. Ona 'Sana bir şeyler göstermek zorunda değilim' demiştim"


Üç kez evlenen ve ardından ayrılıklar yaşayan Lopez şu sıralar Alex Rodriguez ile birliktelik yaşıyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER