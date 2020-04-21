Jennifer Lopez'e 150 bin dolarlık Instagram fotoğrafı davası

Fotoğrafçının avukatı, mahkemede, "Sanıklar fotoğrafı internette kullanmak için lisanslamadı ve davacıdan fotoğrafı web sitesinde yayınlama iznine veya rızasına sahip değildi” ifadesini kullanarak, fotoğrafçının, ihlal edilen iş nedeniyle 150 bin dolara kadar yasal tazminat alma hakkına sahip olduğunu belirtti.