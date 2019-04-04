Jennifer Lopez'e 6.5 milyon dolarlık dava

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’e bir programın konseptini çaldığı iddiasıyla 6.5 milyon dolarlık (Yaklaşık 37 milyon TL) dava açıldı.
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Hustlers filmiyle gündemde olan ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya.
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Lopez’in bir dönem NBC ekranında yayınlanan World of Dance isimli yetenek yarışmasının konseptini çaldığı öne sürüldü.
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49 yaşındaki Lopez'e çalıntı konsepti çaldığı iddiasıyla, 6.5 milyon dolarlık (Yaklaşık 37 milyon TL) dava açıldı.
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TMZ’te yer alan habere göre, Alvin Gray-El bu formatın kendi fikri olduğunu ve 2009’da kanala sunup, telif için başvurduğunu açıkladı.
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Geçtiğimiz aylarda Alex Rodriguez ile nişanlanan Jennifer Lopez, son olarak rol aldığı yeni filmi Hustlers’ın setinde görüntülenmişti.