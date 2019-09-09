Jennifer Lopez'e kırmızı halıda protesto
ntv.com.tr
Toronto Film Festivali’nde yeni filmi Hustlers’ın galasına katılan Jennifer Lopez, kırmızı halıda poz verirken, hayvan hakları aktivistleri tarafından protesto edildi.
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Jennifer Lopez önceki akşam Kanada'da yapılan Toronto Film Festivali’nde yeni filmi Hustlers’ın galasına katıldı.
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50 yaşındaki ABD’li şarkıcı ve oyuncu, kırmızı halıda bir grup hayvan hakları aktivistinin protestosuna maruz kaldı.
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Kürk karşıtı aktivistler, Lopez’in kürk giymesinden dolayı hayvanlardan nefret eden biri olduğunu söyleyerek, "Gerçek kürk giymeyi bırak" yazılı dövizler taşıdı.
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Lopez, kırmızı halıda, protestocuları görmezden gelmeye çalışsa da poz verirken konsantre olmakta zorlandı.
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Kürk giymekten kaçınmayan Lopez’in yeni filmi Hustlers’ta da kürkle göründüğü sahneler var. Ancak filmdeki kürkün gerçek ya da yapay olduğu bilinmiyor.